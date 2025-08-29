Đề xuất kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội, TP.HCM từ 1/7/2027

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải xe máy lùi 6 tháng so với phương án trước đó, trong đó Hà Nội và TP.HCM sẽ bắt đầu kiểm định từ ngày 1/7/2027.

Trong 18 tháng kể từ khi triển khai kiểm định, xe máy phải kiểm định khí thải nhưng chưa xử phạt. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong dự thảo quyết định của Thủ tướng về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe máy, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và hiện được Bộ Tư pháp thẩm định, thời điểm kiểm định khí thải xe máy tại các địa phương được lùi 6 tháng so với bản thảo trước đó.

Theo đó, Hà Nội và TP.HCM bắt đầu kiểm định từ ngày 1/7/2027. Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ từ ngày 1/7/2028. Các tỉnh thành còn lại từ ngày 1/7/2030.

Dự thảo cũng đề xuất việc áp dụng các tiêu chuẩn khí thải theo niên hạn xe môtô và xe máy, chia theo 4 mức. Với xe mô tô, mức 1 áp dụng cho xe sản xuất trước năm 2008, mức 2 cho xe sản xuất từ 2008 đến 2016, mức 3 cho xe sản xuất từ 2017 đến hết ngày 30/6/2026 và mức 4 cho xe sản xuất từ 1/7/2026 trở đi.

Với xe gắn máy, mức 1 áp dụng cho xe sản xuất trước năm 2016, mức 2 cho xe sản xuất từ 2017 đến hết ngày 30/6/2027 và mức 4 cho xe sản xuất từ 1/7/2027 trở đi.

Riêng Hà Nội và TP.HCM, từ năm 2030, tất cả xe máy lưu thông phải đạt chuẩn khí thải từ mức 2 trở lên, sớm hai năm so với dự thảo trước.

Bên cạnh đó, xe mô tô, xe gắn máy khi đi vào "vùng phát thải thấp" của Hà Nội còn phải đáp ứng quy định khí thải riêng theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

Trong vòng 18 tháng kể từ khi triển khai kiểm định, xe máy tham gia giao thông bắt buộc phải được kiểm định khí thải. Đây cũng là giai đoạn tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân, chưa xử phạt vi phạm. Hết thời hạn này, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định.

Các địa phương có trách nhiệm xây dựng hệ thống trung tâm, trạm kiểm định khí thải phù hợp với điều kiện thực tế để đáp ứng nhu cầu kiểm định.

Theo tờ trình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn triển khai lộ trình, đồng thời ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy, trong đó có quy định các mức giới hạn khí thải tối đa và đảm bảo hiệu lực theo đúng tiến độ.

Lộ trình kiểm định khí thải được đặt ra nhằm hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế tác động tiêu cực của khí thải phát sinh từ xe mô tô, xe gắn máy lên sức khỏe của người dân, giảm thiểu tác động tiêu cực từ khí thải phương tiện cá nhân, cải thiện chất lượng không khí, nhất là ở các đô thị lớn.

Việc này cũng góp phần loại bỏ dần phương tiện cũ nát, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện sạch, thân thiện môi trường, đồng thời tiệm cận với thông lệ quốc tế trong quản lý và kiểm soát nguồn ô nhiễm giao thông.