Đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 180 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai, Yên Bái

Trước những thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái và Lào Cai 180 tỷ đồng.

Một trong 2 ngôi nhà còn sót lại sau trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ (Lào Cai). Ảnh: Danviet.vn.

Trước những thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi), nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái và Lào Cai khắc phục thiệt hại sau bão, ngày 12-13/9, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ ban hành quyết định về việc bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái và Lào Cai.

Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ hỗ trợ tỉnh Lào Cai 150 tỷ đồng và tỉnh Yên Bái 30 tỷ đồng (ngoài 20 tỷ đồng đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 943 của Thủ tướng) để hỗ trợ khẩn cấp cho 2 tỉnh khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ổn định đời sống người dân.

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ giao UBND tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái có trách nhiệm phân bổ cụ thể và sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc về việc khắc phục thiệt hại và các sự cố do bão số 3 gây ra.

Theo đó, Bộ trưởng Tài chính đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương rà soát thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra để chủ động, khẩn trương bố trí ngân sách địa phương, dự phòng ngân sách địa phương hỗ trợ, khắc phục thiệt hại, đảm bảo ổn định đời sống của người dân, khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

“Trường hợp nguồn ngân sách địa phương khó khăn, đề nghị khẩn trương tổng hợp, đề xuất phương án hỗ trợ gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để bổ sung từ ngân sách trung ương”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Bão số 3 vừa qua và hoàn lưu bão kèm mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ gây lũ lụt, sạt lở và thiệt hại rất lớn tới các công trình hạ tầng giao thông, nhà cửa, hoa màu của người dân.

Với tinh thần “tương thân, tương ái” và để kịp thời chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại to lớn của đồng bào và các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Bộ Tài chính cũng đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan tham gia ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ.

Với tổng số tiền quyên góp được là 1 tỷ đồng , vào chiều ngày 10/9, Bộ Tài chính đã chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay, góp sức giúp đồng bào bị thiệt hại do bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.