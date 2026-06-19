Đề xuất đưa xe chuyên dụng vào ga hàng hóa sân bay đón 6 sếu đầu đỏ từ Thái Lan

Để đảm bảo an toàn cho 6 cá thể sếu đầu đỏ được nhập từ Thái Lan, tỉnh Đồng Tháp đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ thông quan nhanh.

Những cá thể sếu đầu đỏ được nhập từ Thái Lan về đang được nuôi tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Dự kiến, ngày 23/6, thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ non từ Thái Lan sẽ được nhập về Việt Nam, sau đó đưa về Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) nuôi dưỡng, nhân giống. Đây là một phần của kế hoạch khôi phục đàn sếu đầu đỏ của tỉnh Đồng Tháp.

Để việc nhập khẩu, bàn giao đàn sếu này diễn ra thuận lợi, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa đề nghị Chi cục Hải quan Khu vực II, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hỗ trợ thủ tục nhập khẩu 6 cá thể sếu đầu đỏ thông quan nhanh chóng.

Tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị đơn vị liên quan cho xe chuyên dụng vào tiếp cận khu vực nhà ga hàng hóa của sân bay, để vận chuyển sếu an toàn, ổn định nhiệt độ.

Trong đợt tiếp nhận thứ 2 này, có 6 cá thể sếu non khoảng 6 tháng tuổi, gồm 2 con trống và 4 con mái, có trọng lượng từ 5,3 - 6,7 kg/con. Việc nhập khẩu đã được Cục Thú y chấp thuận.

Ngay sau khi tiếp nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, đàn sếu sẽ được đưa thẳng về Vườn Quốc gia Tràm Chim để kiểm dịch, cách ly, thay vì cách ly tại Thảo Cầm Viên (TP.HCM) như đợt 1.

Cá thể sếu đầu đỏ được nuôi tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Trước đó, ngày 10/4/2025, Đồng Tháp đã tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ nhập khẩu từ Thái Lan. Đàn sếu này được đưa về Vườn Quốc gia Tràm Chim chăm sóc, phục vụ công tác nhân nuôi, sinh sản. Hiện đàn sếu đã thích nghi tốt với môi trường chăm sóc tại vườn.

Hiện hệ thống chuồng trại tại Vườn Quốc gia Tràm Chim đã được đầu tư bài bản, hoàn chỉnh để tiếp tục nhận thêm sếu mới. Đơn vị đã bố trí khu nuôi ghép đôi, khu nuôi sếu non, khu nuôi bán hoang dã, khu sinh sản, hệ thống xử lý nước thải và camera giám sát hiện đại. Riêng khu vực chuồng cách ly đã được khử khuẩn và cải tạo nghiêm ngặt.

Theo Đề án bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp dự kiến, trong vòng 10 năm (2022 - 2032) sẽ nhập và nuôi thả 100 cá thể sếu đầu đỏ, với tối thiểu 50 cá thể sống sót.

Đàn sếu đầu đỏ thả ra có thể tự sinh sản, tồn tại ngoài tự nhiên và sinh sống quanh năm ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp là một trong những khu vực thường xuyên ghi nhận sếu đầu đỏ về cư ngụ, kiếm ăn. Trước đây, số lượng sếu ghi nhận được ở Tràm Chim có lúc hơn 1.000 cá thể (1.058 cá thể vào năm 1988). Từ đó đến cuối những năm 1990, Tràm Chim luôn là nơi có nhiều sếu đầu đỏ nhất trong khu vực hạ lưu sông Mê Kong. Sự hiện diện của sếu đầu đỏ là một trong những lý do quan trọng cho việc hình thành khu bảo tồn đất ngập nước Tràm Chim, tiền thân của Vườn quốc gia Tràm Chim ngày nay. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, số lượng sếu đầu đỏ về Tràm Chim giảm theo thời gian, có một số năm sếu không về.