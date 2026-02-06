Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt quả tang hai vợ chồng nuôi nhốt tê tê quý hiếm

  • Thứ sáu, 6/2/2026 06:44 (GMT+7)
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa kiểm tra và bắt quả tang hai vợ chồng tại địa phương này có hành vi nuôi nhốt động vật nguy cấp, quý hiếm là những cá thể tê tê.

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa kiểm tra và bắt quả tang hai vợ có hành vi nuôi nhốt động vật nguy cấp, quý hiếm.

Te te anh 1

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Lê Thanh Tâm. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 4/2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Lê Thanh Tâm (45 tuổi) và vợ là Nguyễn Hoàng Nhật Lam (41 tuổi, cùng trú xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hoà), đang dùng dây cột hai cá thể Tê tê trong hai bịch nhựa tại sân nhà.

Qua đấu tranh, Tâm khai nhận ngoài hai cá thể động vật bị bắt quả tang thì còn nuôi nhốt thêm hai cá thể Tê tê khác ở phía sau nhà và đang cất giấu tại nhà cha ruột của mình một cá thể Tê tê đã chết trong tủ cấp đông.

Te te anh 2

Cá thể Tê tê được phát hiện tại nhà đối tượng. Ảnh: CACC.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thu giữ tất cả số tang vật trên và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết, Tê tê được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách Đỏ IUCN, mức độ đe dọa cao nhất trước khi tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Đây là loài động vật hoang dã có vú bị săn bắt và buôn bán trái phép nhiều nhất trên thế giới. Chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao do bị khai thác quá mức để phục vụ nhu cầu làm thuốc truyền thống và thực phẩm.

