Đề xuất di dời Trường ĐH Bách khoa TP.HCM về Làng Đại học Thủ Đức

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa đề xuất UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu dự án xây dựng cơ sở mới và di dời Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM về Làng Đại học Thủ Đức.

Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM được đề xuất xây dựng cơ sở mới. Ảnh: ĐHBK.

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt kiến nghị cho phép doanh nghiệp khảo sát và lập hồ sơ thiết kế để nghiên cứu triển khai dự án xây dựng cơ sở mới. Theo đề xuất, dự án đồng thời thực hiện di dời Trường Đại học Bách khoa đến Làng Đại học Thủ Đức.

Theo doanh nghiệp, việc phát triển và nâng cấp cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học cho bậc đại học và sau đại học là nhu cầu cấp thiết của TP.HCM. Đặc biệt, Trường Đại học Bách khoa là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu, hiện có hàng chục nghìn sinh viên và đội ngũ giảng viên đông đảo, nên nhu cầu mở rộng hạ tầng và không gian học tập ngày càng lớn.

Doanh nghiệp cho rằng việc di dời trường về khu đô thị đại học tại Thủ Đức sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển cơ sở vật chất giáo dục. Đồng thời phù hợp định hướng thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của TP.HCM trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, việc đưa các cơ sở đào tạo quy mô lớn ra khu vực Làng Đại học cũng được kỳ vọng giúp điều tiết lượng sinh viên di chuyển trong khu vực nội đô, góp phần giảm áp lực giao thông tại trung tâm thành phố. Đồng thời, điều này mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển giáo dục theo hướng hiện đại và bền vững.

Ngoài đề xuất di dời trường, doanh nghiệp cũng kiến nghị TP.HCM cho phép nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của Trường ĐH Bách khoa tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt sau khi cơ sở đào tạo được chuyển đi, nhằm phù hợp với nhu cầu phát triển chung của thành phố.

Doanh nghiệp cam kết đáp ứng đầy đủ năng lực thực hiện dự án và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Công ty cũng cho biết sẽ tự chi trả các chi phí phục vụ công tác khảo sát, nghiên cứu, lập đề xuất dự án cũng như các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi liên quan.

Trường Đại học Bách khoa là trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM. Hiện trường quản lý 11 khoa đào tạo với 41 ngành bậc đại học, 36 ngành thạc sĩ và 32 ngành tiến sĩ. Quy mô đào tạo hơn 23.000 sinh viên, trên 2.100 học viên cao học và gần 300 nghiên cứu sinh. Nhà trường có đội ngũ hơn 1.300 cán bộ, giảng viên và nhân viên. Hiện nay, trường có hai cơ sở đào tạo cùng một khu ký túc xá phục vụ sinh viên.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể TP.HCM. Đồng thời, cơ quan này cũng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án sử dụng nguồn lực đất đai sẵn có, phù hợp quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện các đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy định. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình phù hợp trong giai đoạn đến năm 2030 và các năm tiếp theo, đồng thời định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi và chỉ đạo.