Đề xuất công an xử phạt đến 100 triệu với vi phạm kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính đề xuất mở rộng thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số cho công an và chính quyền địa phương, với mức phạt tối đa lên tới 100 triệu đồng.

Số nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp xổ số trong năm 2025 là 57.167 tỷ đồng. Ảnh: T.L.

Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng thẩm quyền xử phạt cho lực lượng công an, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính. Mức xử phạt tối đa được đề xuất lên tới 100 triệu đồng.

Theo dự thảo, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số bao gồm các hành vi liên quan đến hoạt động phát hành, phân phối và tiêu thụ vé xổ số nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Các vi phạm này sẽ bị xử phạt bằng tiền hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác theo quy định.

Hiện nay, thẩm quyền xử phạt chủ yếu thuộc về thanh tra viên tài chính các cấp. Tuy nhiên, do tổ chức bộ máy Nhà nước đã thay đổi và không còn các chức danh này, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết phải bổ sung, phân cấp lại thẩm quyền cho các lực lượng, chức danh phù hợp hơn.

Dự thảo đề xuất phân cấp cụ thể cho lực lượng công an. Theo đó, chiến sĩ công an nhân dân được quyền phạt cảnh cáo; Trưởng công an cấp xã có thể phạt cảnh cáo, phạt tiền tối đa 50 triệu đồng, tịch thu tang vật và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Ở cấp cao hơn, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc các cục và trưởng phòng công an cấp tỉnh được phạt đến 80 triệu đồng. Giám đốc công an cấp tỉnh và cục trưởng các cục có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền tối đa 100 triệu đồng, kèm theo các biện pháp xử lý bổ sung.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung thẩm quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Theo đề xuất, người đứng đầu chính quyền địa phương có thể phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu tang vật và đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn. Thẩm quyền đình chỉ được áp dụng đối với các vi phạm liên quan đến in ấn, phát hành vé, loại hình sản phẩm hoặc hoạt động khuyến mại trên địa bàn.

Giám đốc Sở Tài chính cũng được đề xuất trao quyền xử phạt với mức tối đa 80 triệu đồng, cùng các biện pháp xử lý đi kèm.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho thấy thị trường xổ số Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu bình quân 10,2%/năm trong giai đoạn 2017-2025, chủ yếu đến từ xổ số truyền thống. Năm 2025, tổng doanh thu của 63 công ty xổ số kiến thiết và doanh nghiệp xổ số điện toán đạt 177.196 tỷ đồng .

Trong đó, khu vực miền Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 87,8%, tiếp đến là miền Trung (4,6%), miền Bắc (2,2%) và xổ số điện toán (5,5%). Chi phí trả thưởng dao động trong khoảng 50-60% doanh thu tiêu thụ vé.

Cùng với đó, số nộp ngân sách Nhà nước của toàn thị trường tăng trưởng bình quân 8,88%/năm trong giai đoạn này, riêng năm 2025 báo đạt 57.167 tỷ đồng . Hoạt động kinh doanh xổ số cũng góp phần tạo việc làm cho gần 500.000 lao động, chủ yếu là người thuộc diện chính sách và người có thu nhập thấp, thông qua hệ thống đại lý bán vé số, với mức thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng/người/tháng.