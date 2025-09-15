Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây Cảng hàng không Măng Đen

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời kiến nghị cử tri về cho chủ trương đầu tư và áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai Cảng hàng không Măng Đen.

UBND tỉnh Quảng Ngãi được đề nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Măng Đen.

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang triển khai thủ tục điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, trong đó bao gồm việc bổ sung Cảng hàng không Măng Đen. Sau khi quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi được đề nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Măng Đen.

"Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu và đề xuất các cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực đầu tư Cảng hàng không Măng Đen nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai thực hiện", Bộ Xây dựng cho hay.

Theo nghiên cứu sơ bộ, Cảng hàng không Măng Đen có vị trí dự kiến cách Cảng hàng không Pleiku khoảng 73 km về phía Đông Bắc, cách Cảng hàng không Phù Cát khoảng 105 km về phía Tây Bắc, cách Cảng hàng không Chu Lai khoảng 93 km về phía Tây Nam.

Khu vực dự kiến quy hoạch cảng hàng không nằm hoàn toàn trên khu vực đồi núi, diện tích dự kiến khoảng 350 ha.

Công suất quy hoạch dự kiến đến năm 2030 khoảng 1 triệu hành khách/năm (được định hướng cải tạo dây chuyền để khai thác vượt công suất cho giai đoạn sau năm 2030); cấp sân bay 4C (theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO).

Vào cuối tháng 12/2024, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) tiến hành lập điều chỉnh, bổ sung và trình Thủ tướng theo quy định của pháp luật về quy hoạch đối với quy hoạch 2 cảng hàng không Măng Đen và Vân Phong, khi triển khai thực hiện phải nghiên cứu, đánh giá toàn diện về các yếu tố kinh tế - kỹ thuật".

Đến đầu tháng 5/2025, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý về chủ trương nghiên cứu, bổ sung các Cảng hàng không Măng Đen, Vân Phong vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không; đồng thời giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm đủ căn cứ điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Luật Quy hoạch để phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và báo cáo Thủ tướng.

Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định.

Sau khi rà soát, Bộ Xây dựng và các địa phương thống nhất đề xuất điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không để bổ sung các cảng hàng không theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Quy hoạch, đồng thời phối hợp nghiên cứu, xây dựng nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch theo quy định.