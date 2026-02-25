Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề xuất chi 21.377 tỷ mở rộng đường Láng

  • Thứ tư, 25/2/2026 07:00 (GMT+7)
Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất phương án mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm.

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND thành phố Hà Nội phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.377 tỷ đồng.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất hai phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.

Theo đó, dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2028. Trong tổng mức đầu tư nêu trên, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn, khoảng 16.914 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí xây lắp và các hạng mục liên quan.

Dự án được nghiên cứu với hai phương án chính. Phương án 1 là xây dựng cầu cạn có tim trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch, với mặt cắt ngang khoảng 53,5 m cho đường dưới thấp và 19 m cho đường trên cao. Phương án này được đánh giá có nhiều ưu điểm như bảo đảm đồng bộ quy hoạch, thuận lợi kết nối giao thông, phù hợp năng lực thi công trong nước và chi phí đầu tư thấp hơn.

Phương án 2 là xây dựng hầm chìm đường kính lớn kết hợp thoát nước chống ngập. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, phương án này gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, tuyến hầm bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, không bảo đảm không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe; đồng thời có nguy cơ tác động đến khu vực chùa Miếu và các công trình dân cư lân cận. Ngoài ra, việc giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 5 và điều kiện cao độ thực tế khiến chiều dài hầm hạn chế, hiệu quả đầu tư không cao.

Trên cơ sở phân tích, Sở Xây dựng đề xuất lựa chọn phương án 1 (cầu cạn) là tối ưu để triển khai đầu tư. Đồng thời, đơn vị này kiến nghị trước mắt thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công từ ngân sách thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ, sau đó có thể nghiên cứu chuyển đổi sang hình thức PPP (đối tác công - tư) để đa dạng nguồn vốn.

Nếu được phê duyệt, dự án sẽ góp phần hoàn thiện trục Vành đai 2, giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị dọc hành lang tuyến.

Hầm chui gần 800 tỷ trước ngày thông tuyến

Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng (Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng đã hoàn thiện nhiều hạng mục lớn, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 10/2.

11:05 7/2/2026

Toàn cảnh tuyến đường rộng hơn 90 m giữa lòng Tây Hồ

Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai (phường Tây Hồ, Hà Nội) với tổng mức đầu tư 552,697 tỷ đồng, có mặt cắt ngang rộng 93,6 m đang dần thành hình sau hơn một năm thi công.

16:01 5/2/2026

Toàn cảnh công trường cầu Trần Hưng Đạo giá 16.000 tỷ đồng

Dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) và đường dẫn bắc qua sông Hồng với tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng đang được tăng tốc triển khai nhằm đảm bảo vận hành vào năm 2027.

16:00 15/1/2026

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://vtcnews.vn/so-xay-dung-ha-noi-de-xuat-chi-21-377-ty-dong-mo-rong-duong-lang-xay-cau-tren-cao-ar1004449.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Tìm tung tích người tử vong bên bờ đá sông Hàn

    2 giờ trước 06:12 25/2/2026

    0

    Ngày 24/2, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi chết chưa rõ nguyên nhân trên bờ sông Hàn.

