Đề xuất cấp 700.000 đồng mỗi học sinh ở TP.HCM để học bơi

Từ năm học 2026-2027, học sinh chưa biết bơi trên địa bàn TP.HCM có thể được hỗ trợ 700.000 đồng để học bơi.

Hơn 1,2 triệu học sinh phổ thông tại TP.HCM chưa biết bơi. Ảnh minh họa: Magnific.

Nội dung trên thuộc dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí học bơi và chi phí vận chuyển phục vụ tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, mức hỗ trợ chi phí học bơi tối đa 700.000 đồng/người học/khóa học. Mức hỗ trợ này bao gồm chi phí thuê hồ bơi hoặc địa điểm dạy bơi, chi phí giáo viên, huấn luyện viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ, chi phí kiểm tra, đánh giá đầu vào và kiểm tra, đánh giá cuối khóa; không bao gồm trang phục bơi và vật dụng cá nhân của người học.

Mỗi người học chỉ được hỗ trợ một lần, tương ứng một khóa học tối đa 16 buổi (gồm 15 buổi học và một buổi kiểm tra, đánh giá cuối khóa; mỗi buổi học tối thiểu 60 phút).

Trường hợp cơ sở giáo dục không có đủ điều kiện tổ chức dạy bơi tại đơn vị, mức hỗ trợ chi phí vận chuyển tập trung đưa, đón người học từ cơ sở giáo dục đến địa điểm học bơi và ngược lại được thanh toán theo thực tế, tối đa 20.000 đồng/người học/buổi (gồm lượt đi và lượt về).

Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua cơ sở giáo dục. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố. Thành phố không hỗ trợ chi phí vận chuyển đối với trường hợp người học tự di chuyển hoặc do cha, mẹ, người giám hộ đưa, đón.

Nếu được thông qua, chính sách sẽ áp dụng với học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên; cả công lập và ngoài công lập. Người học tự nguyện đăng ký tham gia khóa học, trước đó chưa đạt yêu cầu về kỹ năng bơi an toàn.

Số liệu thống kê cho thấy TP.HCM hiện có hơn 2,1 triệu học sinh, học viên; trong đó tới hơn 1,2 triệu em chưa biết bơi, chiếm 59,45%. Bên cạnh đó, tính đến tháng 7/2026, thành phố có 1.651 cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên nhưng chỉ có 182 cơ sở có bể bơi, đạt tỷ lệ 11,02%. Riêng khối giáo dục thường xuyên chưa có cơ sở nào có bể bơi.

Theo tờ trình, Sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá thành phố có quy mô người học rất lớn; mạng lưới cơ sở giáo dục phân bố rộng; tỷ lệ trường có bể bơi thấp; hoạt động học bơi thường phải tổ chức ngoài nhà trường, phát sinh chi phí học bơi, thuê địa điểm, nhân sự cứu hộ, giám sát và vận chuyển.

Do đó, sở đánh giá nếu không có cơ chế hỗ trợ thống nhất, khả năng tiếp cận học bơi an toàn sẽ phụ thuộc lớn vào điều kiện kinh tế của gia đình và điều kiện của từng cơ sở giáo dục.

Việc hỗ trợ từ ngân sách địa phương nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng cho toàn bộ đối tượng chưa biết bơi, giảm gánh nặng cho phụ huynh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, an toàn học đường và phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh.

Thành phố dự kiến nếu tất cả học sinh chưa biết bơi đều đăng ký học trong năm tới, kinh phí dự chi là gần 1.200 tỷ đồng , trong đó 878 tỷ đồng chi phí học bơi và 321 tỷ đồng chi phí vận chuyển. Các năm học sau, dự kiến khoảng 188.000 em cần hỗ trợ, mức chi là hơn 180 tỷ đồng .