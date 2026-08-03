TP.HCM miễn học phí, phụ huynh còn cần đóng những khoản nào?

Dù học sinh công lập tại TP.HCM tiếp tục được miễn học phí trong năm học 2026-2027, phụ huynh vẫn cần chi trả nhiều khoản phục vụ học tập, bán trú và các dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bước vào năm học 2026-2027, TP.HCM thông báo thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập.

Bên cạnh học phí được miễn, phụ huynh vẫn phải chi trả một số khoản mua sắm trực tiếp phục vụ việc học và sinh hoạt của học sinh như đồng phục, quần áo thể dục, học phẩm, học cụ, suất ăn bán trú, bữa sáng và nước uống.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc lựa chọn đơn vị cung cấp các dịch vụ, hàng hóa này phải được nhà trường thống nhất với cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, các khoản mua sắm chỉ được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế và tinh thần tự nguyện của phụ huynh.

Các trường không được ép buộc học sinh mua tại trường hoặc mua từ nhà cung cấp do trường chỉ định. Đồng thời, nhà trường phải công khai đầy đủ tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, đơn giá, phương thức lựa chọn nhà cung cấp và phương án tổ chức thực hiện. Mức thu phải đúng với giá thực tế, không được phát sinh khoản chênh lệch.

Nếu giá các sản phẩm, dịch vụ tăng so với năm học trước, nhà trường phải giải trình rõ nguyên nhân, công khai minh bạch và đạt được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Phụ huynh cũng được tham gia giám sát quá trình lựa chọn nhà cung cấp và việc thực hiện các khoản thu.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT TP.HCM tiếp tục siết chặt quy định nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm thu đầu năm học. Theo đó, các trường bị nghiêm cấm quy định mức tài trợ bình quân, giao chỉ tiêu vận động tài trợ, ép buộc phụ huynh đóng góp hoặc sử dụng nguồn tài trợ để thay thế các khoản chi thuộc trách nhiệm của ngân sách nhà nước.

Nhà trường cũng không được vận động hoặc tiếp nhận tài trợ khi chưa có kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không được quy định mức đóng tối thiểu, mức bình quân hay thời hạn bắt buộc phải hoàn thành việc đóng góp.

Đối với ban đại diện cha mẹ học sinh, kinh phí hoạt động không được sử dụng cho các nội dung thuộc trách nhiệm của nhà trường như chi quản lý, bảo vệ, vệ sinh, mua sắm cơ sở vật chất hay khen thưởng cán bộ, giáo viên.

Về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đang tham mưu UBND TP.HCM ban hành quy định mới. Chỉ sau khi văn bản chính thức được ban hành, các cơ sở giáo dục mới được triển khai thu các khoản này.

Trong thời gian chờ quy định mới, phụ huynh có thể tham khảo các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của năm học 2025-2026 được thực hiện theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND, cụ thể như sau:

Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND quy định rõ việc áp dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo từng nhóm địa bàn.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm trẻ em, học sinh, học viên theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; nhóm 2 gồm trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã và đặc khu.

Đối với tất cả khoản thu quy định trong phụ lục, nhà trường phải xây dựng dự toán thu - chi theo đúng cơ chế quản lý tài chính được quy định tại khoản 2 Điều 3 của nghị quyết.

Riêng các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục công lập khác có triển khai chương trình giáo dục phổ thông sẽ áp dụng mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tương đương với cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn TP.HCM.

Nghị quyết cũng làm rõ khái niệm dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Khoản thu này bao gồm các dịch vụ như sổ liên lạc điện tử, phần mềm quản lý thẻ học sinh, phần mềm học trực tuyến và các ứng dụng công nghệ tương tự phục vụ công tác quản lý, dạy và học.