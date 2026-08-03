Công an sẽ rà quét hội nhóm học sinh 'nói xấu', 'bôi nhọ'

Nếu phát hiện các hội nhóm do học sinh lập có dấu hiệu nói xấu, bôi nhọ, kích động bạo lực, công an sẽ thông báo và phối hợp cùng nhà trường ngăn chặn, quản lý và giáo dục.

Ngành giáo dục và công an sẽ phối hợp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường. Ảnh minh họa.

Bộ GD&ĐT và Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch phối về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh.

Theo kế hoạch, lực lượng công an cơ sở sẽ tăng cường giám sát các hội nhóm trực tuyến do học sinh lập ra. Nếu phát hiện các hội nhóm có biểu hiện nói xấu, bôi nhọ, kích động bạo lực, rủ rê đua xe, công an sẽ thông báo và phối hợp cùng nhà trường ngăn chặn, quản lý và giáo dục.

Bên cạnh đó, công an cơ sở sẽ hỗ trợ lực lượng bảo vệ nhà trường bảo đảm an toàn khu vực xung quanh trường học (cổng trường, quán nước, quán Internet, điểm trông giữ xe) nhằm phát hiện học sinh tụ tập, mang theo hung khí hoặc đi xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện để kịp thời ngăn chặn, giáo dục.

Các dịch vụ xung quanh trường học bán thuốc lá điện tử, rượu, bia hoặc thực phẩm độc hại, không rõ nguồn gốc cho học sinh cũng sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm.

Đối với học sinh có biểu hiện vi phạm pháp luật hoặc thuộc diện cần giáo dục đặc biệt, hai ngành có kế hoạch yêu cầu thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa công an cơ sở, nhà trường và gia đình.

Mỗi học sinh sẽ được phân công một giáo viên chủ nhiệm trực tiếp theo dõi, phối hợp với phụ huynh và thông báo cho công an khi cần thiết để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Kế hoạch cũng yêu cầu nhà trường và công an cấp xã sẽ thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ mỗi học kỳ hoặc khi cần thiết để trao đổi về tình hình an ninh, trật tự và những biểu hiện bất thường của học sinh.

Việc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm cũng được nêu cụ thể trong kế hoạch. Theo đó, đối với vụ việc bên trong nhà trường, nhà trường chủ trì xử lý giáo dục, kỷ luật theo quy định. Nếu vụ việc có tính chất nghiêm trọng (gây thương tích nặng, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng ma túy), nhà trường báo cáo đến công an cơ sở thực hiện trình tự xử lý theo quy định.

Đối với vụ việc bên ngoài nhà trường, trường hợp xử lý các vụ việc vi phạm về trật tự xã hội liên quan đến học sinh, lực lượng công an cơ sở thông báo bằng văn bản đến nhà trường (nơi có học sinh vi phạm theo học) để xử lý theo quy định của ngành giáo dục nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa chung.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, hai ngành sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan về phòng, chống bạo lực học đường, kỹ năng nhận diện nguy cơ trên không gian mạng và nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật tại một số địa phương làm điểm.