Loạt văn bản giáo dục chính thức hết hiệu lực từ tháng 8

11 văn bản quy phạm pháp luật, gồm quyết định, chỉ thị và thông tư liên quan nhiều lĩnh vực của ngành giáo dục chính thức hết hiệu lực toàn bộ.

Học sinh tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 47/2026/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật sau quá trình rà soát, hệ thống hóa theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị định hướng dẫn.

Theo đó, kể từ ngày 7/8, 11 văn bản quy phạm pháp luật, gồm quyết định, chỉ thị và thông tư, chính thức hết hiệu lực.

Các văn bản này liên quan nhiều lĩnh vực của ngành giáo dục như giáo dục thể chất và y tế trường học, an toàn giao thông, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, hoạt động của trường mầm non, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên và công tác thanh tra trong giáo dục.

Cụ thể, 11 văn bản bị bãi bỏ gồm:

Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT ngày 3/5/2001 ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học.

Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT ngày 31/8/2007 về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.

Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên.

Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 24/8/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và tuyển dụng giáo viên.

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.

Thông tư số 27/2012/TT-BGDĐT ngày 11/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 quy định điều kiện để các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư số 13/2018/TT-BGDĐT ngày 30/5/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT ngày 26/12/2024 quy định nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục.

Bên cạnh việc bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, tháng 8/2026 cũng đánh dấu hàng loạt thông tư mới trong lĩnh vực giáo dục bắt đầu có hiệu lực.

Cụ thể, từ ngày 7/8, Thông tư 47/2026/TT-BGDĐT về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục chính thức có hiệu lực.

Tiếp đó, ngày 8/8, Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học loại hình tư thục bắt đầu được áp dụng.

Đến ngày 15/8, Bộ GD&ĐT đồng loạt đưa vào thực thi 4 thông tư mới, gồm: Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; Thông tư 50/2026/TT-BGDĐT hướng dẫn đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Đề án 89; Thông tư 51/2026/TT-BGDĐT sửa đổi một số quy định về điều lệ trường mầm non, tổ chức hoạt động của các nhóm, lớp mầm non độc lập và tiêu chuẩn xây dựng chương trình giáo dục mầm non; Thông tư 52/2026/TT-BGDĐT quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học.

Tiếp đó, từ ngày 22/8, Thông tư 58/2026/TT-BGDĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học chính thức có hiệu lực.

Cuối tháng, vào ngày 28/8, Thông tư 99/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính và mức chi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân cũng bắt đầu được triển khai.