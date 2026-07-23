Công an vào cuộc vụ phụ huynh tố con bị bạn nhét bút vào hậu môn

Một học sinh lớp 6 ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu sau khi đau bụng dữ dội, gia đình nghi bị bạn nhét bút vào hậu môn. Công an xã Đại Thanh đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Dị vật được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: GĐCC.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin một nam sinh tại lớp 6, trường THCS Vĩnh Quỳnh (xã Đại Thanh, Hà Nội), bị nhóm học sinh nhét bút vào hậu môn.

Phụ huynh nghi con bị bạo hành

Sáng 23/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Trần Thị Thu Hiền (xã Đại Thanh, Hà Nội) xác nhận nam sinh trong vụ việc nói trên là con trai chị, cháu Đ.B.A. (sinh năm 2014).

Theo chị Hiền, khoảng 21h ngày 18/7, B.A. kêu đau bụng. Ban đầu, chị Hiền nghĩ con bị đau dạ dày như thông thường nên đã cho uống thuốc. Tuy nhiên, cơn đau không thuyên giảm, chị cho con vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chi nhánh Ngọc Hồi, cấp cứu.

Kết quả chụp chiếu phát hiện có dị vật (bút máy) trong trực tràng và phải phẫu thuật. Quá trình điều trị sau mổ, B.A. phải làm hậu môn nhân tạo bên ngoài.

Chị Hiền cho biết trước và sau ca mổ, con chia sẻ rằng "khoảng tháng 10/2025, trên đường đi học về qua cánh đồng, con bị hai nam sinh lớp trên (đeo khẩu trang nên không biết là ai) đánh hội đồng đến mức ngất đi và nhét vật gì đó vào người". Khi tỉnh lại, cháu tự đạp xe về nhà. Vì sợ hãi, B.A. giấu gia đình và chỉ nói dối là bị ngã.

Sau thời điểm đó, chị Hiền cho hay B.A. thường xuyên khóc lóc, sợ hãi, xin nghỉ học và có thói quen vào nhà vệ sinh, nhà xe hoặc sau trường ngồi một mình. Về nhà, B.A. cũng thường ngồi trong nhà vệ sinh.

Do cháu có tiền sử bệnh viêm dạ dày từ nhỏ, khi con kêu đau bụng, gia đình chỉ nghĩ cháu bị đau dạ dày tái phát nên chỉ đưa đi khám và chụp dạ dày thay vì phần hậu môn.

Phụ huynh này cho biết con chị từng bị người khác nghi ngờ mắc chứng tự kỷ nhưng gia đình đã đưa con đi khám và kết quả bình thường.

Chia sẻ thêm, người mẹ cho hay trước đó, con cũng thường phàn nàn là bị bắt nạt ở trường. Cụ thể, từ đầu năm học, B.A. đã nói bị các học sinh lớp trên lấy phần ăn bán trú. Theo lời chị Hiền, chị đã phản ánh với nhà trường và được xin lỗi. Tuy nhiên, người mẹ cho biết tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Bên cạnh đó, B.A. cũng kể với mẹ rằng bị các anh lớp trên bắt nộp tiền ở ngoài cổng trường song không biết cụ thể là ai do họ "đeo khẩu trang".

B.A. đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chi nhánh Ngọc Hồi. Ảnh: Ngọc Bích.

Công an vào cuộc

Trước thông tin trên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết địa phương đã nắm thông tin, cơ quan công an cũng vào cuộc điều tra.

Chiều 23/7, trao đổi Tri Thức - Znews, đại diện UBND xã Đại Thanh cho hay khi nhận được thông tin từ gia đình, đại diện lãnh đạo xã, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm cùng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đã xuống bệnh viện thăm, động viên cháu.

Xã giao nhà trường báo cáo, rà soát lại toàn bộ quá trình học tập trước đây của nam sinh, song chưa phát hiện mâu thuẫn giữa B.A. và bạn bè khác.

Công an xã cũng cử tổ công tác xuống bệnh viện xác minh, thu thập chứng cứ, làm việc với gia đình để nắm bắt thông tin ban đầu. Trong biên bản làm việc, mẹ cháu cho biết "cháu trình bày vào khoảng tháng 10/2025, cháu đi học về qua đoạn đường cánh đồng bị 2 nam thanh niên lạ đeo khẩu trang đè cháu ra nhét bút qua hậu môn".

Hiện, nhà chức trách đã giao công an xã tiếp tục, khẩn trương phối hợp với trường THCS Vĩnh Quỳnh và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh nguồn tin, nội dung phản ánh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban giám hiệu nhà trường cùng đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục gặp gỡ gia đình để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, có phương án đồng hành với gia đình để hỗ trợ, chăm sóc cháu sớm bình phục, trở lại học tập.

Chia sẻ thêm, nhà chức trách cho biết theo báo cáo của nhà trường, kỳ I năm học 2025-2026, B.A. là học sinh lớp 6A3 trường THCS Vĩnh Quỳnh.

Đến học kỳ II, nam sinh nghỉ học không phép. Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần liên hệ với gia đình để nắm tình hình và được phụ huynh thông tin học sinh nghỉ học để điều trị bệnh dài hạn từ tháng 3/2026. Đến tháng 5/2026, gia đình đã làm đơn xin cho con nghỉ học chính thức theo quy định và không đến trường từ đó đến nay.