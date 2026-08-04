Khi nào cha mẹ cần dạy con về tiền bạc?

Những đứa trẻ không được giáo dục về tài chính, khi lớn lên dễ rơi vào vòng luẩn quẩn tiêu xài vô lối, mắc nợ nần và phải sống chật vật, phụ thuộc vào từng tháng lương.

Bố mẹ cần sớm dạy con về những thói quen tài chính thông minh. Ảnh: Pexels.

Trong cuốn sách Cha giàu, cha nghèo nổi tiếng của Robert Kiyosaki có câu: "Nếu bạn không dạy con về tiền, ai đó sẽ thay thế bạn làm điều này trong tương lai. Đó có thể là chủ nợ, là một kẻ trục lợi, hoặc là cảnh sát, hoặc một kẻ lừa đảo".

Thế nhưng, theo Medium, vẫn có hàng triệu phụ huynh vẫn làm điều tai hại: Họ không bao giờ dạy con cách tiền bạc vận hành như thế nào.

Trẻ em dành hơn 15 năm ở trường để học Toán, Tiếng Anh và khoa học, nhưng nhiều em tốt nghiệp mà không biết cách lập ngân sách, tiết kiệm, đầu tư, tránh nợ nần hay xây dựng tài sản. Điều này diễn ra trong nhiều gia đình ở khắp nơi, nhưng thường không ai nhận ra cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn.

Những đứa trẻ không được giáo dục về tài chính, khi lớn lên dễ rơi vào vòng luẩn quẩn tiêu xài vô lối, mắc nợ nần và phải sống chật vật, phụ thuộc vào từng tháng lương.

Họ cũng có thể đối mặt với áp lực tài chính kéo dài, dễ mắc bẫy lừa đảo, thiếu những kiến thức đầu tư cơ bản, không biết cách lập kế hoạch tài chính cho giai đoạn nghỉ hưu hoặc vẫn phải phụ thuộc vào tiền bạc của cha mẹ dù đã trưởng thành.

Tri Thức - Znews giới thiệu đến các bậc phụ huynh 3 bộ/cuốn sách, nhằm giúp phụ huynh tìm ra phương pháp dạy trẻ về tài chính, hoặc giúp trẻ tiếp cận về tài chính thông qua những câu chuyện thú vị.

Sách Tiền không mọc trên cây của Neale S. Godfrey. Ảnh: Sách học.

Tiền ở đâu mà ra?

Neale S. Godfrey là tác giả viết sách đầu tiên tại Mỹ về lĩnh vực dạy trẻ em kiến thức tài chính.

Tiền không mọc trên cây là cuốn cẩm nang dành cho cha mẹ, giúp trẻ hiểu đúng về giá trị của đồng tiền và hình thành những kỹ năng cần thiết để sử dụng, quản lý tiền bạc một cách hợp lý.

Xuyên suốt cuốn sách, tác giả lần lượt dẫn dắt cha mẹ và trẻ khám phá những khía cạnh khác nhau của thế giới tài chính mà các em có thể gặp từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành.

Cuốn sách đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng, dễ hiểu về cách dạy trẻ kiến thức quản lý tài chính phù hợp với từng độ tuổi, từ những kỹ năng cơ bản như nhận biết và tính toán tiền, tiết kiệm, lập ngân sách chi tiêu, đến các khái niệm phức tạp hơn như “ghi nợ”, “thế chấp”.

Trẻ cũng được làm quen với những vấn đề tài chính tưởng chừng chỉ dành cho người lớn, như sử dụng thẻ tín dụng, mua cổ phiếu hay giao dịch ngân hàng trực tuyến. Những ví dụ sinh động, bài học trực quan và các trò chơi thú vị giúp cha mẹ dễ dàng áp dụng nội dung trong sách vào quá trình giáo dục con.

Bộ sách Giáo dục tài chính từ lớp 1 đến lớp 12 của tác giả Lê Thị Thúy Sen. Ảnh: Ngọc Bích.

Cho trẻ học về tiền từ lớp 1

Bộ sách Giáo dục tài chính do ThS Lê Thị Thúy Sen biên soạn, được thiết kế hệ thống cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Cụ thể, học sinh tiểu học sẽ được dạy "hiểu đúng về tiền", thông qua các bài học về nhận biết tiền Việt Nam đồng, cất giữ tiền và tiết kiệm. Với lớp 6-9, các em được học về các phong tục, tập quán về tiền, hiểu cơ bản về tiết kiệm - chi tiêu - thanh toán và đầu tư.

Ở bậc THPT, sách đi sâu về các yếu tố kinh tế (tỷ giá, tín dụng, lãi suất...), môi trường đầu tư, các sản phẩm đầu tư như trái phiếu, cổ phiếu, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ, thuế, vàng, khởi nghiệp, hệ thống tài chính - ngân hàng.

Đặc biệt, tác giả đã sử dụng nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyện ngắn, câu chuyện đời thường, tích xưa, truyền thống dân tộc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc để làm cầu nối đưa kiến thức tài chính đến gần với học sinh. Các nội dung được thiết kế theo hướng tích hợp giữa kiến thức tài chính - ngân hàng với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục công dân.

Cuốn sách "Tài chính đầu đời" của Walter Andal. Ảnh: Nhã Nam.

Tài chính đầu đời

Nản lòng khi thiếu nguồn tài liệu về tài chính để giúp con cái học và áp dụng vào thực tiễn, tác giả Walter Andal đã tìm hiểu, nghiên cứu và tìm ra cách truyền đạt những bài học về tài chính cho trẻ nhỏ một cách dễ hiểu. Trong đó, bài học quan trọng nhất là quản lý và chi tiêu tiền bạc.

Thông qua một số khái niệm cơ bản sẽ được đề cập đến như: Tiền bắt đầu như thế nào? Làm thế nào kiếm được tiền? Tiết kiệm và đầu tư ra sao?... cuốn sách Tài chính đầu đời giúp trẻ có những kiến thức cơ bản nhất về tài chính, cũng như hiểu biết cần thiết cho lộ trình tài chính cá nhân trong tương lai.

Thậm chí, cuốn sách này còn có ích với phụ huynh khi trả lời những câu hỏi như: Thẻ tín dụng là gì và nếu quản lý thẻ tín dụng kém sẽ nguy hiểm ra sao? Thị trường chứng khoán là gì? Cần làm gì với số tiền chúng ta có?

Những thông tin trong cuốn sách đều là những kiến thức cơ bản, được tập hợp, trình bày một cách ngắn gọn nhằm giúp các độc giả dễ nhớ và hiểu.