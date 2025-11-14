Đại biểu đề xuất miễn giấy phép xây dựng nhà dưới 7 tầng trên cả nước

Thay vì chỉ bỏ giấy phép xây dựng với nhà cấp 4, nhà riêng lẻ dưới 7 tầng tại nông thôn, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất cần bỏ thủ tục hành chính này với cả nhà ở khu vực đô thị.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Tại phiên thảo luận ở hội trường ngày 14/11 về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), vấn đề giấy phép xây dựng với nhà riêng lẻ được nhiều đại biểu quan tâm góp ý.

Trong đó, đa số ý kiến của các đại biểu đều thống nhất với quy định bỏ giấy phép xây dựng với nhà cấp 4, nhà riêng lẻ dưới 7 tầng tại khu vực nông thôn. Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng đề xuất cần mạnh dạn bỏ cả thủ tục hành chính này với nhà riêng lẻ khu vực đô thị, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bỏ giấy phép xây dựng không đồng nghĩa bỏ quản lý Nhà nước

Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng) nhấn mạnh bỏ thủ tục cấp giấy phép xây dựng không đồng nghĩa với việc bỏ quản lý Nhà nước. Theo ông, mỗi năm những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM có hàng trăm nghìn công trình xây dựng của người dân cần xin cấp phép, dù đã thực hiện thủ tục hành chính này, nhưng thực tế sai phạm trong xây dựng vẫn rất nhiều, có trường hợp cấp phép nhưng vẫn làm sai.

Đại biểu Tạ Văn Hạ nhấn mạnh bỏ thủ tục cấp giấy phép xây dựng không đồng nghĩa với việc bỏ quản lý Nhà nước. Ảnh: Quochoi.vn.

Đại biểu cho rằng thủ tục hành chính này làm tăng chi phí không chính thức của người dân, kéo dài thời gian, thậm chí phát sinh tiêu cực.

Theo ông, các công trình xây dựng đã có quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ giới đường đỏ, mật độ, chiều cao, phần lùi… đều đã công khai, minh bạch. Do đó, thay vì phải cấp giấy phép xây dựng thì tăng cường hậu kiểm, tăng quản lý hồ sơ và tăng quản lý bằng ứng dụng công nghệ.

Về lo ngại an toàn công trình xây dựng thì đã có bộ tiêu chí, tiêu chuẩn bắt buộc, đơn vị tư vấn thiết kế phải chịu trách nhiệm và có giám sát, kiểm tra tại hiện trường.

Cùng quan điểm, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cũng ủng hộ tư duy xây dựng dự thảo luật là giảm các khâu tiền kiểm, chuyển sang hậu kiểm, nhất là đối với các công trình xây dựng riêng lẻ. Các công trình này đã phù hợp với quy hoạch, với các quy chuẩn chung thì đương nhiên sẽ được xây dựng, nên không cần xin cấp phép.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần đảm bảo an toàn kỹ thuật của các công trình này, do đó, luật cần quy định các công trình xây dựng, kể cả nhà riêng lẻ (trừ nhà cấp 4) đều phải có bản vẽ thiết kế do đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp thực hiện.

Đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm không chỉ về kỹ thuật công trình, mà chịu trách nhiệm cả về quy hoạch, quy chuẩn, quy trình xây dựng.

Trước khi khởi công xây dựng, phải nộp bản vẽ thiết kế này cho cơ quan quản lý Nhà nước, nếu phù hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy hoạch thì đồng ý cho khởi công. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì “tuýt còi”.

Đại biểu cũng nhấn mạnh luật cần bổ sung trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp trong việc thiết kế bản vẽ xây dựng các công trình.

Miễn giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ dưới 7 tầng ở cả đô thị

Đại biểu Đinh Ngọc Minh (đoàn Cà Mau) thì đề xuất miễn giấy phép xây dựng cho nhà riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, kể cả khu vực đô thị.

Theo ông, nếu chỉ miễn giấy phép xây dựng với khu vực nông thôn thì không khác gì so với quy định hiện hành, trong khi việc xin giấy phép xây dựng hiện nay tốn rất nhiều thời gian, chi phí của người dân.

Do đó, ông đề xuất cần mạnh dạn miễn giấy phép xây dựng cho nhà riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng cả khu vực nông thôn và đô thị. Bộ Xây dựng sẽ ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cho nhà riêng lẻ dưới 7 tầng để phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Đại biểu Đinh Ngọc Minh đề xuất miễn giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ dưới 7 tầng cho cả khu vực đô thị. Ảnh: Quochoi.vn.

Giải trình, tiếp thu ý kiến về vấn đề cấp phép xây dựng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết đây là vấn đề bất cập. Theo đó, các bước từ quy hoạch chi tiết, lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi cho đến thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công đều đã có quy định, quy chuẩn rõ ràng. Tuy nhiên, khi người dân, doanh nghiệp muốn xây dựng công trình thì lại phải xin cấp phép. Bộ trưởng thừa nhận đây là điều “vô lý".

Do đó, dự thảo Luật đã sửa đổi theo hướng chỉ một trong những bước kể trên cần thẩm định. Trường hợp dự án đã được thẩm định xong, thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết với những công trình không nằm trong quy hoạch và lớn hơn 7 tầng thì vẫn cần thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Hiện Bộ này đã có hướng dẫn với các địa phương thực hiện quy định này.

Bộ trưởng Minh cũng cho biết thêm với những dự án và công trình đặc biệt, định hướng quản lý sẽ là đơn giản hóa các thủ tục cấp giấy phép cho người dân. Trong đó, vẫn yêu cầu tư vấn thiết kế, phường, xã không phải cấp giấy phép, nhưng trong cam kết của người dân vẫn phải thực hiện chức năng bảo đảm an toàn về kết cấu, kiến trúc, về phòng cháy chữa cháy, điện nước.