Đề xuất BHYT chi trả 100% cho bệnh nhân nghèo mắc ung thư

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết sẽ xem xét đề xuất chi trả 100% bảo hiểm y tế cho bệnh nhân ung thư và nhóm khó khăn trong dự thảo Nghị quyết 72.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh. Ảnh: Quốc Hội.

Sáng 17/11, trong phiên thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhiều đại biểu đã nêu quan điểm về các chính sách hỗ trợ người dân trong lĩnh vực y tế.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (Cà Mau) bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương sử dụng ngân sách nhà nước, thông qua quỹ bảo hiểm y tế, để bảo đảm kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho nhóm đối tượng hiện chưa có quy định cụ thể.

Đại biểu đánh giá đây là chính sách nhân văn, phù hợp định hướng chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ cơ sở và góp phần giảm chi phí điều trị trong dài hạn. Tuy vậy, bà Linh đề nghị xem xét bổ sung nhóm người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, vào diện được hưởng bảo hiểm y tế chi trả 100%.

Theo bà, chính sách này sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho gia đình người bệnh, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đại biểu cũng mong Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để sớm hoàn thiện nội dung này.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tại phiên họp. Ảnh: Quốc Hội.

Phản hồi góp ý của đại biểu, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận và cho biết Bộ đang tổng hợp, hoàn thiện các chính sách trong nghị quyết đặc thù của ngành. Liên quan đến việc nâng mức hưởng bảo hiểm y tế cho một số nhóm dễ tổn thương, Bộ trưởng cho hay Bộ Y tế đã tiếp thu đề xuất của đại biểu Lê Thị Ngọc Linh.

Theo dự thảo, Chính phủ sẽ được giao quy định rõ đối tượng và mức hỗ trợ, ưu tiên người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp bị ảnh hưởng bởi bệnh tật. Bộ Y tế sẽ xây dựng lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân và khả năng của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng đề cập đến vấn đề an toàn của cán bộ, nhân viên y tế. Bà cho biết trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội trước đó, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung bảo vệ cán bộ, nhân viên ngành y vào nghị quyết của kỳ họp. Tuy nhiên, nghị quyết của kỳ họp thứ 14 chỉ mang tính ngắn hạn, không bảo đảm hiệu lực lâu dài.

Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất chuyển nội dung này sang Nghị quyết đặc thù về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân để bảo đảm tính ổn định và lâu dài của chính sách. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các đại biểu ủng hộ để nội dung quan trọng này được đưa vào nghị quyết, qua đó tăng cường sự bảo vệ đối với lực lượng nhân viên y tế.