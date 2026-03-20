Loại vỏ cây thơm lừng, phơi khô thành 'thuốc quý' chợ Việt có nhiều

Quế không chỉ là một loại gia vị làm tăng hương vị cho món ăn mà còn là một "siêu thực phẩm" với lịch sử hàng nghìn năm trong y học cổ truyền.

Được chiết xuất từ vỏ thân cây quế, loại dược liệu này chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao cùng nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Chứa hàm lượng chất chống oxy hóa khổng lồ

Quế đứng đầu trong danh sách các loại thảo mộc về khả năng chống oxy hóa, thậm chí vượt xa cả tỏi và kinh giới. Các hợp chất như polyphenol trong quế giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nguy hiểm.

Đặc tính chống viêm mạnh mẽ

Viêm nhiễm là phản ứng tự nhiên nhưng nếu kéo dài sẽ gây hại cho các mô trong cơ thể. Nhờ các hoạt chất sinh học đặc biệt, quế giúp giảm sưng, đau và ngăn chặn các phản ứng viêm hệ thống. Điều này đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh xương khớp hoặc các tình trạng viêm nhiễm nội tạng.

Cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết

Quế nổi tiếng với khả năng hỗ trợ điều trị tiểu đường type 2. Nó hoạt động bằng cách giảm lượng glucose đi vào máu sau bữa ăn và bắt chước tác dụng của insulin để tăng cường vận chuyển đường vào tế bào. Chỉ cần tiêu thụ khoảng 1-6 g quế mỗi ngày có thể giúp ổn định đường huyết một cách đáng kể.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Quế giúp giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim bằng cách hạ thấp nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, trong khi vẫn duy trì lượng cholesterol tốt (HDL). Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy quế có khả năng làm giảm huyết áp, giúp hệ tim mạch hoạt động bền bỉ và ổn định hơn.

Ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh

Hai hợp chất tìm thấy trong quế được chứng minh là có khả năng ức chế sự tích tụ của một loại protein gọi là tau trong não - tác nhân chính gây ra bệnh Alzheimer. Bên cạnh đó, quế còn giúp bảo vệ các tế bào thần kinh, cải thiện chức năng vận động và hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson.

Kháng khuẩn và chống nấm hiệu quả

Hoạt chất chính của quế - cinnamaldehyde có khả năng chống lại nhiều loại nhiễm trùng khác nhau. Tinh dầu quế thường được dùng để điều trị các bệnh nấm đường hô hấp và ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại như Listeria hay Salmonella. Ngoài ra, quế còn giúp giảm hôi miệng và ngăn ngừa sâu răng rất tốt.

Hỗ trợ giảm cân và tăng cường trao đổi chất

Quế có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất bằng cách kích thích cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn. Việc kiểm soát tốt lượng đường trong máu cũng giúp giảm cảm giác thèm ăn và tích tụ mỡ thừa, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân diễn ra tự nhiên và bền vững.

Khi sử dụng quế, lưu ý quan trọng nhất là phân biệt giữa quế Cassia (phổ biến nhưng chứa nhiều coumarin dễ gây độc cho gan) và quế Ceylon (an toàn hơn cho sức khỏe).

Bạn chỉ nên sử dụng với liều lượng vừa phải, tối đa khoảng 1-6 g mỗi ngày, vì việc lạm dụng có thể gây nóng trong, lở loét miệng hoặc làm tụt đường huyết đột ngột, đặc biệt nguy hiểm với người đang điều trị tiểu đường. Phụ nữ mang thai và người có bệnh lý về gan cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để tránh các kích thích không mong muốn lên tử cung và hệ bài tiết.