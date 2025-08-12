Đề xuất 3 vị trí xây trung tâm hành chính tập trung của TP.HCM

UBND TP.HCM đề xuất 3 khu đất tại Thủ Thiêm, Trường Thọ và Cát Lái để xây dựng trung tâm hành chính tập trung. Nếu được thông qua, công trình dự kiến khởi công vào quý I/2026.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy thành phố về việc nghiên cứu triển khai dự án xây dựng khu trung tâm hành chính.

Cụ thể, sau khi sáp nhập, TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt với 168 đơn vị hành chính cấp xã, phường và quy mô dân số đạt gần 14 triệu người. TP.HCM mới được định hướng phát triển thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, đóng vai trò là cực tăng trưởng, dẫn dắt và thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Tuy nhiên, hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước hiện được bố trí phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau, không đáp ứng về quy mô, chưa phù hợp công năng, gây khó khăn trong chỉ đạo điều hành, phối hợp nhiệm vụ giữa các sở ngành.

Nhiều trụ sở đã xuống cấp, thiếu diện tích, chưa đáp ứng yêu cầu về công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ thông tin, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cần có trung tâm hành chính tập trung TP.HCM

Trong bối cảnh vị thế và tầm nhìn phát triển mới, UBND TP cho rằng cần thiết tiến hành nghiên cứu, lựa chọn địa điểm phù hợp trong không gian phát triển đô thị của TP để triển khai xây dựng trung tâm hành chính với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển hiện tại và tương lai.

Qua tham khảo các ví dụ thực tế trong và ngoài nước, so sánh đối chiếu với quy mô của TP.HCM hiện nay, UBND TP cho rằng quy mô khu đất để xây dựng trung tâm hành chính tập trung TP.HCM trong giai đoạn mới phải có kết nối tầng giao thông thuận tiện, đảm bảo đủ diện tích xây dựng các khối cơ quan hành chính, không gian công cộng, cây xanh, quảng trường, bãi đậu xe...

Trước thời điểm hợp nhất, TP dự kiến xây dựng trung tâm hành chính tại số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn kết hợp với các khu đất phía sau với tổng diện tích 1,8 ha, quy mô phục vụ dự kiến khoảng 1.692 cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, hiện nay sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, hợp nhất TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương cũ, số lượng cán bộ công chức theo số liệu cơ học sau sáp nhập đã khoảng 7.356 người. Ước tính theo lộ trình sắp xếp, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy đến năm 2030 khoảng 5.885 người. Như vậy, với diện tích ô phố tại đây khoảng 1,8 ha là không còn đáp ứng đủ.

3 phương án làm trung tâm hành chính

Do đó, TP đã đưa ra 3 phương án vị trí xây khu trung tâm hành chính mới. Đối với phương án 1, TP sẽ đặt trung tâm hành chính tại khu trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ, thuộc phường Cát Lái, diện tích khoảng 7,73 ha (gồm 4,73 ha trụ sở hiện hữu và 3 ha đất thể dục thể thao liền kề).

Khu đất hiện có sẵn hạ tầng cơ bản, ít vướng giải phóng mặt bằng, kết nối thuận lợi qua đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống, có thể triển khai nhanh và chi phí hạ tầng thấp. Tuy vậy, vị trí này có hạn chế về diện tích, chỉ bố trí được khoảng 3.400 người, giao thông khu vực đã quá tải và cần điều chỉnh quy hoạch khu đất liền kề.

Phương án 2 là khu đất xi măng Hà Tiên mở rộng tại khu Trường Thọ, phường Thủ Đức, diện tích 11,6 ha, có thể mở rộng thêm 8 ha đất của CTCP Kho vận Miền Nam. Khu đất này có diện tích lớn nhất trong 3 phương án, thuận lợi quy hoạch tổ hợp hành chính - quảng trường - không gian mở, kết nối tuyến metro số 1 và đường Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên, đây là đất công nghiệp hết hạn thuê từ năm 2020, cần xử lý ô nhiễm, di dời, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội trước khi xây dựng, nên thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài.

Vị trí thứ 3 được đưa ra chọn là cụm 9 lô đất tại Khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh, giáp đường Tố Hữu, diện tích 9,6 ha. Khu này nằm trong trung tâm tài chính - hành chính tương lai, gần hồ trung tâm, hạ tầng kết nối tốt qua cầu Ba Son, đại lộ Vòng Cung, hầm sông Sài Gòn. Mặt bằng đất trống, chưa xây dựng, có thể khởi công sớm.

Vị trí khu đất dự kiến đặt trung tâm hành chính tập trung của TP.HCM tại Khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Tuy nhiên, quy hoạch chức năng hiện tại của khu đất này là phục vụ giáo dục - văn hóa - hỗn hợp, nên cần điều chỉnh để phù hợp mục tiêu hành chính. Bên cạnh đó, việc sử dụng một phần diện tích công viên hồ trung tâm có thể ảnh hưởng quỹ cây xanh và cấu trúc quy hoạch đã được duyệt.

Về khả năng đáp ứng, thành phố đánh giá khu đất tại Thủ Thiêm và Trường Thọ có thể bố trí cho 6.000-7.800 công chức làm việc, phù hợp nhu cầu tập trung toàn bộ cơ quan hành chính. Còn khu đất Cát Lái chỉ đủ cho một số khối cơ quan nhất định.

Theo đó, UBND TP.HCM đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, chấp thuận chủ trương lựa chọn một trong các vị trí trên để xây trung tâm hành chính tập trung.

Trên cơ sở được chấp thuận, thành phố sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu, hoàn thiện hồ sơ báo cáo, xin ý kiến Ban thường vụ Thành ủy để xem xét cho chủ trương thực hiện.

Thành phố đặt mục tiêu khởi công dự án này trong quý I/2026, đảm bảo công năng, thẩm mỹ và hình thành điểm nhấn kiến trúc, phục vụ thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.