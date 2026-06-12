Đề và gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2026

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Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.
Tri Thức - Znews giới thiệu gợi ý đáp án môn Hóa học do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện:
Đề thi môn Hóa học như sau:
(Lưu ý, phần khoanh trên đề là của thí sinh, không phải gợi ý đáp án)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).
Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố vào 8h sáng 1/7.
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