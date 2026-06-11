Đề thi và gợi ý đáp án 24 mã đề môn Toán tốt nghiệp THPT 2026

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Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.
Tri Thức - Znews giới thiệu phần gợi ý đáp án môn Toán do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện:
Đề thi như sau:
(Lưu ý: Phần viết trên đề là của thí sinh, không phải đáp án)
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khánh Ly, học sinh trường Lý Thái Tổ (Hà Nội), đánh giá đề thi vừa sức, song hay hơn đề thi năm ngoái. Trong đó, phần 1 với Ly khá dễ. Nữ sinh nhận định chung năm nay, các thí sinh dễ đạt điểm 7.
Chung quan điểm, Quốc Bình (học sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) đánh giá đề thi năm nay không quá đánh đố. Bình nói khó nhất trong đề là phần xác suất. Có 2 câu khiến Bình mất nhiều thời gian suy nghĩ.
“Đề thi không đánh lừa thí sinh, nhưng sẽ mắc một đoạn nhỏ cần tư duy. Chỉ cần giải quyết được điểm này, thí sinh sẽ lấy được điểm”, Bình kể em đã tư duy đúng, song đến lúc hết giờ làm bài mới phát hiện ra tính thiếu trường hợp. Do đó, nam sinh khá tiếc nuối ở câu này. Dù vậy, với những phần đã làm, Bình tự tin được trên 9 điểm.
Gia Bảo, học sinh trường THPT Ten Lơ Man (TP.HCM), nhận xét đề thi dễ hơn rất nhiều so với những đề em từng làm trong thời gian ôn tập, kể cả đề thi thử. Nếu đề thi thử chỉ làm được 7 điểm, nam sinh tự đánh giá đề thi chính thức có thể giúp em đạt 8,5 điểm trở lên.
Bảo nói thêm rằng ngoại trừ 3 câu tương đối khó, các câu còn lại khá dễ, nên đề khó phân loại học sinh. Với đề thi năm nay, thí sinh khá giỏi có thể đạt 8-9 điểm trở lên.
Đình Trí và Khánh Thy, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), cũng nhận xét đề Toán dễ, thậm chí có một câu trong phần trả lời ngắn dễ đến mức có thể bấm máy tính là ra kết quả. Với hai phần còn lại, đôi bạn thân đánh giá phần đúng - sai vừa sức với thí sinh, còn phần đề ứng dụng có phần khó hơn, gây mất thời gian giải đề. Với đề thi năm nay, hai thí sinh dự đoán có thể có mưa điểm 10 môn Toán.
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