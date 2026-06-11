12 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

Bộ GD&ĐT vừa có báo cáo nhanh về buổi thi môn Ngữ văn sáng 11/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

11 thí sinh sử dụng điện thoại trong môn thi đầu tiên. Ảnh: Shutterstock.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, trong buổi thi đầu tiên, tổng số thí sinh dự thi là 1.203.039, đạt tỷ lệ 99,56%.

Bộ GD&ĐT cho biết số thí sinh vi phạm quy chế thi là 12 em. Trong đó, 11 em sử dụng điện thoại, một thí sinh sử dụng tài liệu. Theo quy định, các thí sinh này bị đình chỉ thi, bị hủy kết quả toàn bộ bài thi, không được công nhận tốt nghiệp.

Trong hai buổi thi tiếp theo, thí sinh lưu ý theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, các em chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, ê-ke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Ngược lại, các vật dụng bị nghiêm cấm mang vào phòng thi hoặc phòng chờ, bao gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; các loại vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; tài liệu; thiết bị truyền tin có khả năng thu, phát thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc các thiết bị chứa thông tin phục vụ hành vi gian lận trong quá trình làm bài thi.

Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh thành. Thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Bộ GD&ĐT cho biết kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Chiều nay, các thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút; giờ phát đề cho thí sinh 14h20, giờ bắt đầu làm bài 14h30. Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi chỉ đạo các điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao nhờ AI để giải bài trong khi làm bài thi.