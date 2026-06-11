TP.HCM có đề Văn bị lỗi

Trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 11/6, TP.HCM ghi nhận một số sự cố bất thường, trong đó có 3 thí sinh bị ảnh hưởng do đề thi bị lỗi in.

Thí sinh TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT sáng 11/6. Ảnh minh họa: Thái An.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM vào trưa 11/6, tại điểm thi THCS Lý Thường Kiệt (phường Bình Trị Đông), 3 đề thi Ngữ văn bị lỗi kỹ thuật trong quá trình in ấn. Hội đồng coi thi đã kịp thời mở đề dự phòng theo đúng quy định.

Do khoảng cách từ nơi lưu trữ đề dự phòng đến phòng thi khá xa, việc di chuyển và phát đề mới mất khoảng 3-5 phút. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, lãnh đạo hội đồng coi thi đã quyết định bù giờ làm bài cho 3 em bị ảnh hưởng.

Ngoài sự cố về đề thi, một số trường hợp bất thường khác cũng được ghi nhận trong buổi thi đầu tiên. Cụ thể, tại điểm thi THCS Long Trường, một thí sinh phải nhập viện do vấn đề sức khỏe. Điểm thi đã hỗ trợ đưa thí sinh đến cơ sở y tế và hướng dẫn nhà trường thực hiện các thủ tục xét đặc cách theo quy định.

Cũng tại điểm thi này, một thí sinh bị ngất xỉu ngay sau khi nhận đề. Sau khi được chăm sóc tại phòng y tế và hồi phục sức khỏe, em quay lại phòng thi để tiếp tục làm bài nhưng không được cộng thêm thời gian làm bài.

Trong khi đó, tại điểm thi THCS Nguyễn Du (phường Tân Thới Hòa), một thí sinh bỏ sót trang 2 của đề thi và làm bài từ trang 3. Hội đồng coi thi đã hướng dẫn thí sinh khóa trang bị bỏ sót và tiếp tục thực hiện bài làm theo quy định. Toàn bộ sự việc được lập biên bản bất thường.

Thông tin chung về buổi thi môn Ngữ văn, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết buổi thi sáng 11/6 diễn ra cơ bản ổn định. Toàn thành phố có 505 trong tổng số 138.311 thí sinh vắng mặt, chiếm tỷ lệ 0,36%.