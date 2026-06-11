27 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT

Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, 27 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu và điện thoại trong phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Bộ GD&ĐT vừa có báo cáo nhanh về ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 1.203.039 em, đạt tỷ lệ 99,56% số thí sinh đăng ký. Tổng số thí sinh dự thi môn Toán là 1.197.195 em, đạt tỷ lệ 99,42%.

Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi trong ngày đầu tiên là 27 em. So với năm ngoái, số này tăng 12. Trong đó, 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu.

Cụ thể hơn, 16 em bị đình chỉ sau bài thi Ngữ ăn và 11 em bii đình chỉ trong buổi thi môn Toán.

Theo quy định, các thí sinh này cũng bị hủy kết quả toàn bộ bài thi, không được công nhận tốt nghiệp.

Trong ngày thi đầu tiên, thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Sáng 12/6, các thí sinh sẽ làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn 50 phút. Môn thi thứ nhất sẽ phát đề lúc 7h30, bắt đầu làm bài lúc 7h35. Môn thi thứ hai phát đề lúc 8h35, bắt đầu làm bài lúc 8h40. Những thí sinh đăng ký thi một một môn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi.

Thí sinh lưu ý theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, các em chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, ê-ke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Ngược lại, các vật dụng bị nghiêm cấm mang vào phòng thi hoặc phòng chờ, bao gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; các loại vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; tài liệu; thiết bị truyền tin có khả năng thu, phát thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc các thiết bị chứa thông tin phục vụ hành vi gian lận trong quá trình làm bài thi.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế thi; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi.