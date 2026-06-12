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Giáo dục

Đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2026

  • Thứ sáu, 12/6/2026 10:32 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Đề Sinh học thi tốt nghiệp THPT gồm 28 câu hỏi, hơn 70.300 thí sinh làm bài trong 50 phút.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Đề thi môn Sinh học như sau:

(Lưu ý, phần khoanh trên đề là của thí sinh, không phải gợi ý đáp án)

Sinh hoc anh 1

Sinh hoc anh 2

Sinh hoc anh 3

Sinh hoc anh 4

Tri Thức - Znews giới thiệu gợi ý đáp án môn Sinh học do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện:

Sinh hoc anh 5

Sinh hoc anh 6

Sinh hoc anh 7

Sinh hoc anh 8

Sinh hoc anh 9

Sinh hoc anh 10

Sinh hoc anh 11

Sinh hoc anh 12

Sinh hoc anh 13

Sinh hoc anh 14

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Sinh hoc anh 16

Sinh hoc anh 17

Sinh hoc anh 18

Sinh hoc anh 19

Sinh hoc anh 20

Sinh hoc anh 21

Sinh hoc anh 22

Sinh hoc anh 23

Sinh hoc anh 24

Sinh hoc anh 25

Sinh hoc anh 26

Sinh hoc anh 27

Sinh hoc anh 28

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố vào 8h sáng 1/7.

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17 giờ trước

Ngọc Bích - Thái An

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