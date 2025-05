Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát hành sách nói do AI lồng tiếng

Sách nói mới được tạo hoàn toàn bằng công nghệ AI mô phỏng giọng Melania Trump, hé lộ góc nhìn riêng về đời sống, chính trị và quyền phụ nữ tại Mỹ.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X vào ngày 22/5 vừa qua, Melania viết: “MỘT KỶ NGUYÊN MỚI TRONG XUẤT BẢN. Tôi rất vinh dự giới thiệu đến các bạn Melania - Sách nói ứng dụng AI - được thuyết minh hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo, mô phỏng giọng nói của chính tôi. Tương lai của xuất bản chính thức khởi động”.

Theo website chính thức của bà, cuốn sách nói Melania: The Audiobook được tạo ra bởi công ty công nghệ ElevenLabs dưới sự giám sát trực tiếp của Melania Trump. Sản phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ âm thanh tiên tiến và AI, nhằm tái hiện chân thực chất giọng của Đệ nhất phu nhân.

Một đoạn quảng bá được bà đăng tải trên mạng xã hội X dẫn lời “người dẫn chuyện” - chính là AI mô phỏng giọng bà - nói: “Câu chuyện của tôi. Góc nhìn của tôi. Sự thật.”

Hiện phiên bản tiếng Anh đang được phát hành với giá 25 USD , và các bản ngôn ngữ khác dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới. Tổng thời lượng cuốn sách nói kéo dài 7 giờ 1 phút.

Trước đó, Melania đã phát hành cuốn hồi ký in khổ lớn - đúng vào thời điểm nhạy cảm trước Ngày Bầu cử 2024 khoảng một tháng. Cuốn sách gây chú ý khi bà lên tiếng ủng hộ quyền phá thai - lập trường có phần trái ngược với chồng bà, Tổng thống Donald Trump.

Trong sách, Melania nhấn mạnh việc hạn chế chăm sóc y tế là hành động tước đoạt quyền tự chủ cơ thể của phụ nữ, đồng thời kêu gọi lòng trắc ẩn từ xã hội.

Dù gần như vắng bóng trên chính trường trong suốt 4 tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của chồng, Melania mới đây đã xuất hiện cùng ông Donald Trump để ký ban hành đạo luật "Take It Down Act" nhằm siết chặt việc lan truyền hình ảnh nhạy cảm không có sự đồng thuận trên mạng.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết tại Nhà Trắng, bà cảnh báo AI và mạng xã hội đang trở thành “kẹo ngọt kỹ thuật số” đầu độc giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh những tác động tiêu cực tiềm ẩn từ công nghệ nếu không được kiểm soát đúng mức.