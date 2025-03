Bà Melania Trump lần đầu phát biểu sau khi trở lại Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 3/3 (giờ miền Đông) chính thức tái xuất trước công chúng, đánh dấu lần phát biểu công khai đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Xuất hiện tại Điện Capitol hôm 3/3 (giờ địa phương), Đệ nhất phu nhân Melania Trump kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua Đạo luật "gỡ chúng xuống" (tiếng Anh: Take It Down) nhằm bảo vệ trẻ em và người dùng Internet khỏi vấn nạn "khiêu dâm trả thù".

Đạo luật nói trên đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lưỡng đảng. Thượng viện đã thông qua dự luật với sự đồng thuận tuyệt đối, với sự bảo trợ của các Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Amy Klobuchar. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo phe Đa số Hạ viện Steve Scalise cũng cam kết sẽ ưu tiên đưa dự luật này ra bỏ phiếu.

Trong bài phát biểu tại Điện Capitol, bà Trump nhấn mạnh: "Trong thời đại mà tương tác kỹ thuật số là một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày, việc bảo vệ trẻ em trước những hành vi trực tuyến ác ý và gây tổn thương là rất cấp thiết".

Đệ nhất phu nhân Melania Trump xuất hiện cùng Thượng nghị sĩ Ted Cruz tại Điện Capitol vào ngày 3/3 (giờ địa phương). Ảnh: Politico.

"Khiêu dâm trả thù" là hành vi phát tán hoặc công khai hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm của một cá nhân mà không có sự đồng ý của họ, thường nhằm mục đích trả thù, bôi nhọ danh dự hoặc gây tổn thương tinh thần.

Hành vi nói trên thường xảy ra trong các mối quan hệ cá nhân sau khi kết thúc, khi một bên sử dụng hình ảnh riêng tư để ép buộc hoặc hạ thấp đối phương.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, một hình thức mới của "khiêu dâm trả thù" đã xuất hiện – đó là nội dung khiêu dâm giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Công nghệ AI có thể tạo ra hoặc chỉnh sửa hình ảnh, video, khiến nạn nhân xuất hiện trong những nội dung không có thật nhưng có tính chân thực cao, từ đó gây ra hậu quả nghiêm trọng về danh dự và tâm lý.

Việc bà Trump chọn xuất hiện trước Quốc hội để đánh dấu sự trở lại trước công chúng đã thu hút sự chú ý đặc biệt, theo Politico.

Kể từ khi rời Nhà Trắng vào năm 2021, bà hầu như vắng mặt trên các diễn đàn chính trị và xã hội. Tuy nhiên, với lần xuất hiện này, bà đã đưa chiến dịch “Điều tốt nhất” (Be Best) chống bắt nạt trực tuyến trở lại tâm điểm chú ý.

Sáng kiến “Điều tốt nhất” do bà Trump khởi xướng trong nhiệm kỳ đầu nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của bắt nạt trên không gian mạng. Việc bà chọn Đạo luật “gỡ chúng xuống” làm trọng tâm cho lần tái xuất này phản ánh mối quan tâm sâu sắc của bà đối với vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến.