Đề nghị kỷ lục dành cho Olmo

Tottenham lên kế hoạch thực hiện thương vụ bom tấn khi chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 70 triệu euro để chiêu mộ Dani Olmo từ Barcelona.

Barca rao bán Olmo.

Theo Fichajes, động thái này diễn ra chỉ một năm sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha gia nhập Camp Nou từ RB Leipzig, nơi anh gây ấn tượng mạnh với 19 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải đầu tiên.

Nếu thương vụ diễn ra, Olmo sẽ trở thành tân binh đắt nhất lịch sử đội bóng Bắc London, vượt qua kỷ lục của Dominic Solanke (64 triệu euro).

Về phía Barcelona, nhà vô địch La Liga đang đối mặt với áp lực tài chính nghiêm trọng. Việc bán Olmo có thể mang về khoảng 60 triệu euro lợi nhuận ròng, đồng thời giúp giảm quỹ lương và tạo điều kiện đăng ký các tân binh, trong đó có Marcus Rashford.

Sự trở lại của Gavi và phong độ nổi bật của Fermín Lopez cũng khiến vai trò của Olmo trong đội hình Hansi Flick phần nào bị thu hẹp, biến việc anh ra đi trở thành một lựa chọn mang tính chiến lược.

Về phía Tottenham, chấn thương của James Maddison buộc HLV Thomas Frank phải tìm kiếm một tiền vệ tấn công đẳng cấp. Dani Olmo đáp ứng hoàn hảo các tiêu chí mà Spurs đề ra, bao gồm sự đa năng, sáng tạo, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và khả năng thích ứng ở nhiều vị trí trên hàng công.

Ngoài Olmo, đội bóng Bắc London cũng đang để mắt tới Eberechi Eze (Crystal Palace) và tài năng trẻ Nico Paz (Real Madrid), nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của Olmo giúp anh trở thành mục tiêu hàng đầu.

Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra căng thẳng trong những tuần tới. Với đề nghị 70 triệu euro từ Tottenham và nhu cầu thanh khoản cấp bách của Barcelona, khả năng Dani Olmo rời Camp Nou để thử sức tại Ngoại hạng Anh đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.