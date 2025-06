De Jong chốt tương lai

Chia sẻ với kênh VZ, tiền vệ người Hà Lan cho hay: "Tôi nghĩ mình sẽ gia hạn với Barca. Không thể chắc 100%, nhưng nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì sẽ xong. Ý định của tôi là gia hạn ngay mùa hè này, nhưng hãy chờ xem điều gì xảy ra. Đây là quá trình đàm phán, không thể nói trước khi nào xong. Quan trọng là cả hai bên đều muốn, và tôi tin chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận".

De Jong gia nhập Barcelona từ Ajax năm 2019 với mức phí 75 triệu euro, sau mùa giải được vinh danh là tiền vệ hay nhất Champions League - khi cùng Ajax loại Juventus và Real Madrid để vào đến bán kết.

Trong thời gian đại dịch, anh đồng ý gia hạn và chấp nhận hoãn nhận một phần thu nhập, qua đó trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội hình hiện tại. Cũng từ đó, những tin đồn về việc Barca muốn đẩy De Jong đi để giảm quỹ lương liên tục xuất hiện.

Năm 2022, tưởng chừng De Jong rời đi khi Barcelona đồng ý đề nghị từ Manchester United, nhưng anh quyết ở lại. Mùa giải vừa qua, tiền vệ số 21 có màn thể hiện ấn tượng nhất kể từ khi khoác áo "Blaugrana", góp công lớn giúp đội bóng giành cú ăn 3 quốc nội dù phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương mắt cá.

Trở lại sau chấn thương đúng thời điểm quan trọng của mùa giải, De Jong chiếm lại suất đá chính từ Marc Casado và kết hợp cùng Pedri ở tuyến giữa. Sau khi gia hạn Pedri và Lamine Yamal, việc giữ chân De Jong được coi là ưu tiên hàng đầu.

Mùa này, Barcelona đoạt cú ăn ba quốc nội, nhưng vẫn bị loại ở bán kết Champions League trước Inter Milan, đội sau đó thua PSG tới 0-5 trong trận chung kết.

