Bước ngoặt không ngờ của De Jong

Frenkie de Jong từng đứng trước nguy cơ rời Barcelona vào mùa hè, nhưng giờ đây, anh đang trên đường trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất dưới thời Hansi Flick. HLV người Đức không chỉ đưa tiền vệ người Hà Lan trở lại đội hình chính mà còn thúc đẩy mạnh mẽ việc gia hạn hợp đồng, biến anh thành một phần cốt lõi trong dự án dài hạn của mình.

Từ tương lai mờ mịt đến sự hồi sinh mạnh mẽ, câu chuyện của De Jong tại Barcelona đã có một bước ngoặt không ngờ.

Ngay khi nhậm chức, Flick yêu cầu ban lãnh đạo giữ chân De Jong, bất chấp việc vào thời điểm đó, tiền vệ người Hà Lan có nguy cơ bị bán đi. Một phần vì mức lương cao, chấn thương mắt cá chân khiến anh không thể đóng góp nhiều cho đội bóng.

Tuy nhiên, Flick luôn tin rằng De Jong là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc châu Âu, và để anh ra đi sẽ là một sai lầm lớn. Dù quá trình hồi phục sau chấn thương khiến De Jong mất nhiều thời gian để lấy lại phong độ, Flick vẫn kiên trì từng bước đưa anh trở lại đội hình.

Bằng cách trao cơ hội dần dần, HLV người Đức đã giúp De Jong tìm lại nhịp điệu và vị trí trong đội hình, hiện tại anh đang dần chiếm suất đá chính ở tuyến giữa, thay thế Casadó trong những trận cầu quan trọng.

Ban lãnh đạo Barcelona hoàn tất việc gia hạn với Ronald Araujo, Gavi và Pedri, đảm bảo bộ khung của đội bóng cho tương lai. Íñigo Martínez sẽ sớm ký hợp đồng mới, Lewandowski cũng tự động gia hạn dựa trên số trận thi đấu. Nhưng De Jong vẫn là trường hợp duy nhất chưa có thỏa thuận mới.

Hợp đồng của De Jong có thời hạn đến 2026, và trước đó, CLB từng tuyên bố nếu anh không gia hạn vào mùa hè, anh sẽ bị đưa lên thị trường chuyển nhượng. Barcelona đặt lên bàn một bản hợp đồng mới từ năm ngoái, nhưng De Jong chưa từng phản hồi, khiến CLB xem như đề nghị này không còn hiệu lực.

Dù vậy, Giám đốc Thể thao Deco vẫn duy trì liên lạc với người đại diện của tiền vệ người Hà Lan, và vai trò của Flick đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. De Jong biết rằng anh có được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV người Đức, và điều này có thể là chìa khóa giúp thúc đẩy cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng.

Khác với những mùa giải trước, De Jong giờ đây cảm thấy thực sự quan trọng trong hệ thống của Barcelona. Anh không còn bị luân chuyển ở nhiều vai trò khác nhau mà đang được ấn định ở vị trí tiền vệ trụ, nơi anh có thể phát huy tối đa khả năng cầm nhịp và triển khai bóng.

Với phong độ ngày càng ổn định và sự tin tưởng từ HLV, De Jong muốn tiếp tục gắn bó với Camp Nou, miễn là CLB cam kết với anh trong dài hạn. Điều này mở ra cơ hội để Barcelona ngồi lại đàm phán với một vị thế mới: Không còn là một cầu thủ có thể bị bán đi, mà là một trụ cột thực sự của đội bóng.

Dù đôi bên đều có thiện chí, vấn đề mức lương vẫn là rào cản lớn nhất. De Jong vẫn đang nhận những khoản lương bị hoãn từ thời kỳ đại dịch, khiến mùa giải tới, con số mà CLB phải chi trả cho anh sẽ là rất lớn.

Barcelona đề xuất một bản hợp đồng dài hạn, trong đó số tiền còn nợ sẽ được phân bổ trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, De Jong chưa từng đồng ý với phương án này, bởi anh cho rằng mình đã hy sinh quá nhiều.

Dù vậy, mọi thứ có thể thay đổi. De Jong hiểu rằng có thể nhận được những lời đề nghị hấp dẫn vào mùa hè hoặc ra đi tự do vào năm 2026, nhưng anh muốn tiếp tục ở lại Barcelona nếu cảm thấy mình thực sự quan trọng.

Cựu sao Ajax tin rằng đội bóng đang xây dựng một dự án vững chắc, có thể cạnh tranh danh hiệu lớn trong những năm tới. Vì lý do đó, anh có thể chấp nhận một số điều chỉnh về lương, miễn là CLB đặt trọn niềm tin vào anh trong dài hạn.

Barcelona hiểu rằng họ không thể kéo dài tình trạng này quá lâu. Tất cả phải được giải quyết trước tháng 6, nếu không, CLB sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất trắng một trong những cầu thủ quan trọng nhất.

De Jong có một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp tại Barcelona. Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị bán đi, giờ đây anh là một nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của Flick.

Với sự thúc đẩy mạnh mẽ từ HLV người Đức, có lẽ viễn cảnh De Jong tiếp tục gắn bó với Camp Nou đang sáng sủa hơn bao giờ hết. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Barcelona không chỉ giữ được một tiền vệ xuất sắc, mà còn củng cố thêm sức mạnh cho hành trình chinh phục danh hiệu trong những năm tới.

