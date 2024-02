Để gia tăng an toàn cho người bệnh

An toàn người bệnh luôn là vấn đề được quan tâm của nhà quản lý y tế, nhất là khi có các sự cố nghiêm trọng xảy ra, gây ra sự chú ý rất lớn trong cộng đồng và dư luận xã hội.

Sách "Quản lý nguy cơ lâm sàng và an toàn người bệnh". Ảnh: MIS.

Từng xảy ra những sự cố y khoa nghiêm trọng gây rúng động dư luận. Có thể kể đến các sự kiện: sự cố chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, 3 trẻ tử vong ở Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, 3 trẻ tử vong trong quá trình phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch tại Khánh Hoà… Gần đây nhất là sự cố mổ nhầm bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng do nhầm kết quả chiếu chụp.

Sau những sự cố này, không chỉ có người bệnh phái gánh chịu các tổn hại liên quan sức khỏe, tính mạng; mà còn có nhiều thầy thuốc, nhà quản lý dính vòng lao lý; uy tín của ngành y tế bị ảnh hưởng.

Thực tế, sự cố y khoa không phải là vấn đề chỉ ở riêng Việt Nam, mà là một vấn đề mang tính toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, nếu ngành hàng không có tỷ lệ 1/3 triệu nguy cơ tử vong khi đi máy bay; thì trong y tế có tỷ lệ 1/300 nguy cơ tử vong liên quan đến chăm sóc y tế. Tức là cứ 10 người bệnh nhập viện, thì có 1 người bệnh bị tổn hại trong quá trình chăm sóc.

Đại hội đồng Y tế Thế giới đã chọn ngày 17 tháng 9 hàng năm là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới nhằm kêu gọi các quốc gia dành sự quan tâm và có những hành động cụ thể để giảm thiểu sự cố y khoa, hạn chế các tổn hại do chăm sóc y tế đối với người bệnh.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia và tích cực hưởng ứng sáng kiến này. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BYT hướng dẫn báo cáo sự cố y khoa, đưa các tiêu chí an toàn vào Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, triển khai bảng kiểm an toàn phẫu thuật, an toàn sử dụng thuốc, triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, biên soạn tài liệu đào tạo về an toàn người bệnh.

Quản lý nguy cơ lâm sàng và an toàn người bệnh ra đời năm 2021 khi đại dịch Covid-19 đang ở giai đoạn đỉnh điểm với sự tham gia đóng góp của các chuyên gia hàng đầu về an toàn người bệnh trên toàn thế giới như ông Liam Donalson- Đại học Vệ sinh và Bệnh Nhiệt đới Luân Đôn, nguyên Chủ tịch Liên minh An toàn người bệnh Thế giới, nhiều chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, các chuyên gia của mạng lưới an toàn người bệnh quốc tế, các chuyên gia y tế của Italy.

Đây là một tài liệu tham khảo có giá trị cho đào tạo về an toàn người bệnh. Trong cuốn sách này, cả 3 nhóm vấn đề chính từ lý thuyết an toàn, dịch tễ học và các biện pháp can thiệp cụ thể đối với từng lĩnh vực mang tính xuyên suốt như an toàn sử dụng thuốc, an toàn phẫu thuật, kiểm soát nhiễm khuẩn cho đến vấn đề an toàn đặc trưng cho từng chuyên khoa, chuyên ngành với những vấn đề và giải pháp cụ thể. Vì vậy, cuốn sách này hữu ích cho các thầy thuốc thực hành lâm sàng tham gia khám bệnh, chữa bệnh hàng ngày.

Cuốn sách cũng cung cấp khá đầy đủ lý thuyết về an toàn người bệnh, số liệu dịch tễ học tổng thể về an toàn người bệnh và cho từng lĩnh vực chuyên khoa, chuyên ngành để các nhà quản lý có thể tham khảo để lập kế hoạch cụ thể cho các hoạt động can thiệp có ý nghĩa ở cấp khoa, phòng, cấp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cấp địa phương, cấp chuyên ngành và cấp quốc gia.

HARDI - Viện Đánh giá chất lượng và Phát triển Nhân lực Y tế hợp tác với MedInsight (Alpha Books) biên dịch và xuất bản cuốn sách này nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo có giá trị cho các thầy thuốc tuyến đầu, các nhà quản lý bệnh viện, quản lý y tế để có thêm tư liệu vừa có lý luận vừa có thực tiễn cao để có thể áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để công tác chăm sóc người bệnh ngày càng an toàn hơn, xây dựng văn hoá an toàn tại các cơ sở y tế.