De Gea cùng đồng đội gây bất ngờ tại Serie A

Rạng sáng 7/2, Fiorentina chơi thăng hoa để đánh bại Inter Milan 3-0 ngay trên sân nhà Artemio Franchi.

Trận đấu này là phần tiếp diễn của cuộc so tài giữa hai đội vào tháng 12/2024. Khi đó, màn so tài giữa hai CLB có phong độ tốt bậc nhất tại Serie A bị hủy bỏ ở phút 17 do tiền vệ Edoardo Bove của Fiorentina đột quỵ. Sau biến cố, Bove đã may mắn hồi phục và có mặt trên băng ghế dự bị.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Inter Milan nhanh không giấu ý đồ tấn công phủ đầu chủ nhà. Lautaro Martinez liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Fiorentina, buộc thủ môn David de Gea phải trổ tài cứu thua.

Tuy nhiên, Fiorentina cũng không hề lép vế. Họ tổ chức những pha phản công nguy hiểm và suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số khi Moise Kean đánh đầu cận thành. Thủ môn Yann Sommer cũng không chịu thua kém De Gea với một pha cản phá ấn tượng.

Inter Milan tưởng chừng đã có bàn thắng khi Carlos Augusto đệm bóng vào lưới từ một quả phạt góc, nhưng VAR đã can thiệp và từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 60, khi Luca Ranieri, hậu vệ của Fiorentina, có pha dứt điểm tuyệt đẹp từ một quả phạt góc, mở tỷ số cho chủ nhà.

Tiếp đà hưng phấn, Fiorentina tiếp tục tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 65, Dodo chuyền bóng cho Kean ở vị trí thuận lợi. Cựu sao Juventus đã không bỏ lỡ cơ hội, đánh đầu tung lưới Sommer, nhân đôi cách biệt cho "La Viola".

Những phút cuối trận, Inter Milan cố gắng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những nỗ lực của họ đều không thành công. Ngược lại, Fiorentina tiếp tục trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đối phương. Phút 90, Kean tận dụng đường chuyền về bất cẩn của Dimarco để dứt điểm tinh tế từ ngoài vùng cấm, ấn định chiến thắng 3-0 cho Fiorentina.

Chiến thắng tưng bừng giúp Fiorentina trở lại top 4 Serie A. Trong khi đó, Inter đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch. Lúc này, Lautaro Martinez cùng đồng đội kém Napoli 3 điểm và có cùng số trận.

