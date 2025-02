Đội của Fabregas thay cả đội hình

Theo Marca, Como cho thấy họ không phải đội bóng tầm thường, nhưng những gì diễn ra trong tháng 1/2025 khiến tất cả choáng váng. Với sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ từ anh em nhà Hartono - những chủ sở hữu giàu nhất bóng đá Italy, CLB này thực hiện cuộc cải tổ đội hình triệt để, hướng đến mục tiêu thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng và xây dựng nền tảng cho tương lai.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông của Como đã lập kỷ lục với hàng loạt bản hợp đồng đắt giá. Họ mang về tới 10 tân binh. Maxence Caqueret từ Lyon (15 triệu euro) trở thành thương vụ đắt giá nhất lịch sử CLB.

9 tân binh khác của Como còn có Anastasios Douvikas từ Celta Vigo (13 triệu euro) Assane Diao từ Real Betis (12 triệu euro), Alex Valle từ Barcelona (mượn), Iván Azón từ Zaragoza (2 triệu euro), Mergim Vojvoda từ Torino (2,5 triệu euro), Jean Butez từ Antwerp (2,1 triệu euro), Ivan Smolčić từ Rijeka (1,6 triệu euro), Jonathan Ikoné từ Fiorentina (mượn, 1 triệu euro) và Dele Alli (tự do).

Como không ngại vung tiền để nâng cấp đội hình, đưa về những nhân tố chất lượng từ khắp châu Âu nhằm tăng cường sức mạnh cho phần còn lại của mùa giải.

Với những khoản đầu tư lớn, Como cũng chia tay nhiều cầu thủ. 13 cái tên rời đội bóng. Trong đó, Andrea Belotti chuyển đến Benfica theo dạng cho mượn. Điều đáng chú ý là hầu hết vụ chia tay này đều không mang lại lợi nhuận, cho thấy Como không cần tiền mặt, mà cần sự ổn định ở Serie A.

Hiện tại, đội bóng của Cesc Fàbregas đứng thứ 15 trên BXH Serie A, chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Tuy nhiên, với đội hình mới, cuộc đua trụ hạng có vẻ không còn là điều đáng lo ngại. Mục tiêu dài hạn của Como có thể không chỉ dừng lại ở việc trụ lại Serie A, mà tiến xa hơn trong tương lai gần.

