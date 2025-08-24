De Bruyne lập siêu phẩm trong ngày ra mắt Serie A

Rạng sáng 24/8, ngôi sao người Bỉ ghi bàn giúp Napoli đánh bại Sassuolo 2-0 ở vòng 1 Serie A.

De Bruyne tỏa sáng.

Phút 57, Napoli được hưởng quả đá phạt sát đường biên dọc trái theo hướng tấn công. Kevin De Bruyne có pha xử lý đầy táo bạo đưa bóng đi theo quỹ đạo khó chịu, vượt qua tầm truy cản của các hậu vệ, đập đất, đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn.

De Bruyne chứng tỏ đẳng cấp của một siêu sao ngay trong ngày ra mắt. Theo Opta, ở tuổi 34 và 56 ngày, cựu sao Man City là cầu thủ lớn tuổi nhất ra mắt Napoli (không tính thủ môn) trong kỷ nguyên 3 điểm cho một trận thắng tại Serie A (từ mùa 1994/95 đến nay).

Ngoài bàn thắng quan trọng, De Bruyne còn sở hữu nhiều thống kê ấn tượng như tỷ lệ chuyền chính xác 86%, chuyền dài chuẩn xác 75%, thực hiện thành công 12 đường chuyền ở một phần ba sân đối phương. Flashscore chấm ngôi sao người Bỉ điểm cao nhất trận (7,9).

Bên cạnh De Bruyne, Scott McTominay cũng có ngày thi đấu hiệu quả với pha chạy chỗ, đánh đầu mở tỷ số. Cầu thủ hay nhất Serie A 2024/25 có khởi đầu ấn tượng và đứng trước cơ hội vượt qua thành tích ghi 12 bàn ở mùa trước.

Dù giành 3 điểm, CĐV Napoli vẫn lo lắng về vị trí trung phong. Lorenzo Lucca, người được chọn thay thế Romelu Lukaku có màn thể hiện nhạt nhòa. Theo báo chí Anh, nhà ĐKVĐ Serie A đang để mắt Rasmus Hojlund và sẵn sàng mượn chân sút người Đan Mạch từ MU, đính kèm điều khoản mua đứt bắt buộc.