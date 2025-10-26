Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

De Bruyne bật khóc

  • Chủ nhật, 26/10/2025 05:38 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Tiền vệ người Bỉ dính chấn thương trong trận thắng 3-1 của Napoli trước Inter ở vòng 8 Serie A diễn ra vào đêm 25/10.

De Bruyne bật khóc sau khi dính chấn thương.

Phút 33 trận đấu trên sân Diego Armando Maradona, Napoli được hưởng phạt đền. Kevin De Bruyne được trao cơ hội và không mắc sai lầm để đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, sau khi lập công, cựu sao Man City lại bước đi tập tễnh và đưa tay đặt lên vùng đùi sau. De Bruyne dường như gặp vấn đề ở gân kheo. Tiền vệ sinh năm 1991 đã khóc và được đồng đội đến an ủi, trước khi cùng đội ngũ y tế rời sân.

De Bruyne lần đầu dính chấn thương kể từ khi gia nhập Napoli. Anh cần thời gian để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vết đau. Trong trường hợp xấu nhất, lão tướng 34 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Trước đó, De Bruyne đang có phong độ khá tốt trong màu áo Napoli. Anh góp công vào 6 bàn thắng (4 bàn, 2 kiến tạo) sau 11 lần ra sân cho đội bóng vùng Naples trên mọi đấu trường.

Chấn thương của De Bruyne là tổn thất không nhỏ bởi trước đó, Napoli cũng đã mất hai chân sút Rasmus Hojlund, Romelu Lukaku.

Bàn thắng của De Bruyne đã mở ra chiến thắng cho Napoli trước đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Inter. Cú volley của Scott McTominay và bàn thắng của Andre-Frank Zambo Anguissa giúp nhà đương kim vô địch thắng chung cuộc 3-1, qua đó đòi lại ngôi đầu Serie A khi hơn AC Milan và Inter lần lượt 1 và 3 điểm..

Napoli dau Inter anh 1

Bảng xếp hạng Serie A.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

McTominay ghi siêu phẩm

Đêm 25/10, Scott McTominay tiếp tục chơi hay khi giúp Napoli đè bẹp Inter Milan 3-1 thuộc vòng 8 Serie A 2025/26.

12 giờ trước

Duy Anh

Napoli đấu Inter Kevin de Bruyne Napoli De Bruyne Napoli Inter Serie A

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Liverpool roi tu do hinh anh

Liverpool rơi tự do

24 phút trước 12:27 26/10/2025

0

Bốn trận thua liên tiếp, hàng thủ chao đảo, hàng công rệu rã - Liverpool đang lạc lối trong chính hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

Mbeumo co thu ma Antony con thieu hinh anh

Mbeumo có thứ mà Antony còn thiếu

1 giờ trước 11:24 26/10/2025

0

Bryan Mbeumo nhanh chóng cho thấy sự khác biệt ở cánh phải Manchester United, điều người tiền nhiệm Antony còn thiếu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý