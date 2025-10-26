Tiền vệ người Bỉ dính chấn thương trong trận thắng 3-1 của Napoli trước Inter ở vòng 8 Serie A diễn ra vào đêm 25/10.

De Bruyne bật khóc sau khi dính chấn thương.

Phút 33 trận đấu trên sân Diego Armando Maradona, Napoli được hưởng phạt đền. Kevin De Bruyne được trao cơ hội và không mắc sai lầm để đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, sau khi lập công, cựu sao Man City lại bước đi tập tễnh và đưa tay đặt lên vùng đùi sau. De Bruyne dường như gặp vấn đề ở gân kheo. Tiền vệ sinh năm 1991 đã khóc và được đồng đội đến an ủi, trước khi cùng đội ngũ y tế rời sân.

De Bruyne lần đầu dính chấn thương kể từ khi gia nhập Napoli. Anh cần thời gian để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vết đau. Trong trường hợp xấu nhất, lão tướng 34 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Trước đó, De Bruyne đang có phong độ khá tốt trong màu áo Napoli. Anh góp công vào 6 bàn thắng (4 bàn, 2 kiến tạo) sau 11 lần ra sân cho đội bóng vùng Naples trên mọi đấu trường.

Chấn thương của De Bruyne là tổn thất không nhỏ bởi trước đó, Napoli cũng đã mất hai chân sút Rasmus Hojlund, Romelu Lukaku.

Bàn thắng của De Bruyne đã mở ra chiến thắng cho Napoli trước đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Inter. Cú volley của Scott McTominay và bàn thắng của Andre-Frank Zambo Anguissa giúp nhà đương kim vô địch thắng chung cuộc 3-1, qua đó đòi lại ngôi đầu Serie A khi hơn AC Milan và Inter lần lượt 1 và 3 điểm..

