Sắp có 'nút cài áo' Apple

Apple có kế hoạch bước vào cuộc đua thiết bị đeo AI với một chiếc ghim cài áo nhỏ như AirTag, tích hợp camera, micro và loa để hỗ trợ người dùng.

Apple có thể ra mắt ghim cài áo tích hợp AI vào năm 2027. Ảnh: The Information.

Thiết bị đeo tiếp theo của Apple có thể là một chiếc ghim cài áo tích hợp AI, thay vì các sản phẩm quen thuộc trước đây như đồng hồ hay tai nghe. Theo The Information, ông lớn công nghệ Mỹ đang phát triển một “thiết bị đeo thông minh tích hợp AI” và có thể ra mắt vào năm 2027.

Nguồn tin cho biết thiết bị này được định vị như đối thủ cạnh tranh với sản phẩm đeo thông minh của OpenAI do Jony Ive thiết kế, dự kiến bán ra trong năm nay. Nếu thông tin trên trở thành hiện thực, đây sẽ là bước đi đáng chú ý khi Táo khuyết tìm cách mở rộng danh mục phần cứng AI trong bối cảnh thị trường đang tăng tốc mạnh mẽ.

Về thiết kế, Apple muốn sản phẩm có kích thước tương đương AirTag nhưng dày hơn. Thiết bị đang phát triển được mô tả có lớp vỏ kết hợp nhôm và kính, bên trong tích hợp hàng loạt thành phần phục vụ tương tác và ghi nhận dữ liệu. Cụ thể, sản phẩm có 2 camera gồm góc rộng và siêu rộng để chụp ảnh, 2 micro nhằm thu âm và một loa phục vụ phát âm thanh. Ngoài ra, nó còn có một nút bấm đặt dọc theo cạnh và bộ sạc từ tính ở mặt sau.

Dù vậy, The Information chưa đề cập cách thiết bị sẽ vận hành trong hệ sinh thái Apple, cũng như vai trò của nó nếu xuất hiện bên cạnh các sản phẩm đeo hiện tại như AirPods, Apple Watch hay Apple Vision Pro. Thông tin về kính thông minh được đồn đoán của Apple cũng không được nhắc đến trong báo cáo.

Ý tưởng “ghim cài áo AI” nghe có vẻ mới lạ, song không hoàn toàn đặc biệt trên thị trường. Cách đây 3 năm, Humane từng ra mắt Humane AI Pin, sản phẩm do 2 cựu nhân viên Apple phát triển. Dù thu hút nhiều sự chú ý, thiết bị này không đạt thành công như kỳ vọng và chính công ty phát triển đã sụp đổ vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Apple thường được đánh giá cao ở khả năng hoàn thiện ý tưởng và tối ưu trải nghiệm người dùng. Quan trọng hơn, nhà sản xuất iPhone sở hữu hệ sinh thái phần mềm và phần cứng đủ lớn để hỗ trợ một thiết bị đeo AI hoàn toàn mới.

The Information nhận định sản phẩm mới vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu và không loại trừ khả năng Apple hủy bỏ. Dù vậy, nguồn tin cho rằng công ty đang ưu tiên xây dựng chỗ đứng trong lĩnh vực AI, nơi họ bị xem là chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Trong bối cảnh Siri được định hướng phát triển theo hướng chatbot, một thiết bị đeo AI mới có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong chiến lược dài hạn của công ty.