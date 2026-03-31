Công ty chip Trung Quốc tăng trưởng 900%

Yuanjie Semiconductor đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư toàn cầu nhờ sự bùng nổ của hạ tầng AI và kế hoạch niêm yết tại Hong Kong sau khi ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục.

Yuanjie Semiconductor là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chip quang học - xương sống của dữ liệu tốc độ cao. Ảnh: Goldman Sachs.

Trong bối cảnh cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) càn quét thị trường tài chính toàn cầu, Yuanjie Semiconductor Technology đã nổi lên như một hiện tượng hiếm thấy. Trong năm qua, giá cổ phiếu của doanh nghiệp này đã tăng vọt gần 900%, ngay thời điểm chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hong Kong

Có trụ sở tại Tây An (Trung Quốc), Yuanjie Semiconductor là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chip quang học. Doanh nghiệp này hiện giữ vị thế nhà sản xuất chip laser hàng đầu - linh kiện "xương sống" của các module quang học.

Đây là thiết bị duy trì dòng chảy dữ liệu tốc độ cao tại các trung tâm dữ liệu AI và mạng viễn thông 5G. Việc các gã khổng lồ công nghệ liên tục chạy đua nâng cấp hạ tầng AI đã mở ra cánh cửa nhu cầu khổng lồ cho các dòng sản phẩm của Yuanjie.

Bên cạnh đó, vị thế của Yuanjie còn được củng cố bởi chiến lược tự chủ bán dẫn của Trung Quốc. Khi các lệnh hạn chế thương mại từ phương Tây ngày càng thắt chặt, Yuanjie trở thành niềm hy vọng giúp nội địa hóa chuỗi cung ứng chip quang học cao cấp. Điều này giúp công ty nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư lớn, bao gồm cả Habo Investments - cánh tay đầu tư của Huawei.

Các sản phẩm cốt lõi của Yuanjie phục vụ các trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: Xinhua.

Yuanjie được thành lập vào năm 2013 bởi Tiến sĩ Zhang Xingang. Trước khi khởi nghiệp, ông Zhang, cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa và có bằng Tiến sĩ tại Đại học Nam California, là một "lão làng" trong ngành quang học với kinh nghiệm dày dặn tại các tập đoàn lớn như Luminent và Source Photonics.

Thành công của Yuanjie được minh chứng rõ nét qua thị trường chứng khoán. Kể từ khi niêm yết trên sàn STAR Market tại Thượng Hải vào cuối năm 2022, giá cổ phiếu của công ty đã có thời điểm tăng vọt 900%. Sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào khả năng thay thế hàng nhập khẩu và tiềm năng xuất khẩu của công ty là rất lớn.

Về mặt kỹ thuật, Yuanjie đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc sản xuất chip laser 100G, một phân khúc mà trước đây vốn bị thống trị bởi các đại diện đến từ Mỹ và Nhật Bản. Việc làm chủ công nghệ này cho phép công ty thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Dù có mức tăng trưởng ngoạn mục, Yuanjie vẫn đối mặt với những thách thức không nhỏ. Việc duy trì tốc độ đổi mới để theo kịp các tiêu chuẩn 800G hoặc 1.6T trong tương lai đòi hỏi nguồn vốn đầu tư R&D cực lớn. Đây cũng là lý do chính khiến công ty thúc đẩy kế hoạch IPO tại Hong Kong nhằm tiếp cận nguồn vốn ngoại và xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế.

Hiện tại, Yuanjie đang tập trung vào việc mở rộng năng lực sản xuất. Với sự kết hợp giữa lợi thế thị trường nội địa và tham vọng vươn ra toàn cầu, công ty đang kỳ vọng sẽ trở thành một đối trọng thực sự trong bản đồ chip quang học thế giới.