Đầu tư vào đâu khi vàng, cổ phiếu đều ảm đạm?

Giữa lúc các kênh đầu tư đều ảm đạm, các chuyên gia cho rằng không phải mọi kênh đầu tư đều trầm lắng là tín hiệu tiêu cực.

Nhận định gì về thị trường khi cả vàng, chứng khoán và bất động sản đều giao dịch kém sôi động, chuyên gia Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng cần nhìn nhận hiện tượng này trong bối cảnh tổng thể của chu kỳ kinh tế.

Cần chiến lược đầu tư cho dòng tiền

“Việc nhiều kênh tài sản cùng trầm lắng không đồng nghĩa nền kinh tế mất động lực tăng trưởng, mà phản ánh giai đoạn điều chỉnh, tái cân bằng và tích lũy sau một thời kỳ biến động mạnh. Khi dòng tiền trở nên thận trọng hơn, thị trường thường có xu hướng định giá lại rủi ro, sàng lọc các tài sản và mô hình kinh doanh có nền tảng thực chất”, ông Huy nói.

Dẫn chứng ví dụ từ lịch sử, ông Huy cho biết, những giai đoạn thị trường ít sôi động lại là thời điểm thuận lợi để tái cơ cấu danh mục, tích lũy tài sản chất lượng và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào biến động ngắn hạn, nhà đầu tư cần đánh giá triển vọng dài hạn của nền kinh tế, năng lực doanh nghiệp và xu hướng phát triển của từng ngành.

Với chứng khoán, các chuyên gia nhận định, dòng tiền đang yếu, còn khối ngoại bán ròng liên tục từ đầu năm. Khi tiền không đổ vào, thị trường trở nên yếu và ảm đảm, buộc phải điều chỉnh giảm nên nhà đầu tư cân nhắc khi xuống tiền. Ảnh minh họa.

Với lĩnh vực chứng khoán, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược thị trường tại Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT - cũng cho rằng có nhiều yếu tố khiến thị trường chứng khoán suy giảm.

“Với chứng khoán, dòng tiền đang yếu, còn khối ngoại bán ròng liên tục từ đầu năm. Khi tiền không đổ vào, thị trường trở nên yếu và ảm đảm, buộc phải điều chỉnh giảm nên nhà đầu tư cân nhắc khi xuống tiền. Trong khi đó, giá vàng dù giảm, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục tích sản và tâm lý lo ngại khi sự cố ”kim cương, vàng“ đang xảy ra với PNJ. Với kênh tiết kiệm, lãi suất huy động của ngân hàng đang cao, vì thế nhà đầu tư rút tiền về để gửi, hưởng lãi suất hấp dẫn là phương án tối ưu nhất hiện nay”, ông Hinh nói.

TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định các yếu tố cấu thành giá bất động sản hiện nay đều đang ở mức rất cao và chưa có dấu hiệu giảm đáng kể.

“Vì vậy bất động sản cần một chiến lược đầu tư mang tính trung và dài hạn, khi đó mới phản ánh được tính toán ban đầu của chúng ta và sẽ an toàn hơn”, TS Nguyễn Văn Đính nói.

Tiết kiệm là kênh đầu tư sáng cửa và an toàn

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng gửi tiền vào ngân hàng vừa an toàn vừa sinh lời tốt khi lãi suất tiền gửi tăng. Về nội dung này, ông Huy cho biết, nhận định là có cơ sở nhưng cần được nhìn nhận toàn diện hơn.

“Tiền gửi ngân hàng luôn là kênh bảo toàn vốn hiệu quả, đặc biệt đối với nhà đầu tư ưu tiên sự ổn định và thanh khoản. Khi lãi suất cải thiện, sức hấp dẫn của tiền gửi cũng tăng lên.

Tuy nhiên, gửi tiết kiệm không nên là lựa chọn duy nhất. Hiệu quả đầu tư cần được xem xét trên cơ sở lãi suất thực, lạm phát, mục tiêu tài chính và chi phí cơ hội. Trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh tế, mỗi loại tài sản sẽ có vai trò khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng không phải là lựa chọn giữa gửi tiết kiệm hay đầu tư, mà là xây dựng cơ cấu tài sản phù hợp với khả năng chịu rủi ro và mục tiêu dài hạn của mỗi cá nhân”, ông Huy nói.

Gửi tiết kiệm là kênh đầu tư hiệu quả, an toàn nhất hiện nay. Ảnh minh họa.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng khi mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng vẫn dao động quanh 7%/năm ở các kỳ hạn trung và dài, nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi nên lựa chọn gửi tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn, vừa mang lại lợi nhuận ổn định và có tính thanh khoản cao.

“Nhà đầu tư nên ưu tiên thanh khoản không đồng nghĩa với việc chuyển toàn bộ tài sản thành tiền mặt hoặc gửi hết vào ngân hàng. Nhà đầu tư vẫn nên phân bổ danh mục giữa tiền gửi, vàng, bất động sản và các tài sản tài chính, nhưng ưu tiên những tài sản có khả năng giao dịch tốt, tạo dòng tiền ổn định và mức độ biến động thấp hơn”, TS Nguyễn Trí Hiếu nói.

Xây dựng một chiến lược đầu tư cân bằng và thích ứng

Ngoài gửi tiết kiệm, các chuyên gia cũng cho rằng nhà đầu tư ưu tiên hàng đầu là xây dựng một chiến lược đầu tư cân bằng và có khả năng thích ứng với nhiều kịch bản kinh tế.

Thứ nhất, cần đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân bổ hợp lý giữa tiền gửi, cổ phiếu, trái phiếu, vàng, bất động sản và các tài sản tạo dòng tiền. Danh mục đa dạng không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn tạo sự linh hoạt để nắm bắt cơ hội khi thị trường chuyển sang chu kỳ tăng trưởng mới.

Thứ hai, nên ưu tiên những lĩnh vực có tiềm năng phát triển dài hạn như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ, sản xuất giá trị gia tăng, logistics, năng lượng, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành gắn với kinh tế xanh, kinh tế số. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị bền vững khi nền kinh tế tăng trưởng.

Thứ ba, khoản đầu tư có tỷ suất sinh lời cao và bền vững nhất vẫn là đầu tư vào chính năng lực của bản thân. Việc nâng cao kiến thức tài chính, kỹ năng quản trị, năng lực ứng dụng công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng phân tích dữ liệu sẽ giúp mỗi cá nhân nâng cao năng lực tạo thu nhập và thích ứng tốt hơn trước những thay đổi của thị trường.

Bên cạnh đó, quản trị rủi ro cần trở thành nguyên tắc cốt lõi. Nhà đầu tư cần kiểm soát tốt kỳ vọng, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức, duy trì thanh khoản hợp lý và tránh đưa ra quyết định dựa trên tâm lý đám đông hoặc cảm xúc ngắn hạn. Trong đầu tư, bảo toàn vốn luôn là nền tảng để tạo ra tăng trưởng bền vững.

Quan trọng hơn, khi nền kinh tế từng bước phục hồi và bước vào chu kỳ tăng trưởng cao hơn, những người chuẩn bị tốt về nguồn lực tài chính, tri thức và năng lực quản trị sẽ có nhiều lợi thế để tranh thủ các cơ hội đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp.

“Giá trị lớn nhất của giai đoạn hiện nay không chỉ nằm ở việc tìm kiếm lợi nhuận trước mắt, mà còn ở việc chuẩn bị nền tảng để đón đầu những cơ hội mới. Một chiến lược đầu tư dài hạn, kỷ luật, đa dạng hóa hợp lý và gắn với nâng cao năng lực bản thân sẽ luôn là chìa khóa để tạo dựng tài sản và phát triển bền vững trong mọi chu kỳ của nền kinh tế”, ông Huy nói.