Dầu khí thắng lớn

Năm 2025 ghi nhận bức tranh kinh doanh khởi sắc của nhiều doanh nghiệp dầu khí lớn, với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao, thậm chí lập kỷ lục mới kể từ khi đi vào hoạt động.

BSR, Petrosetco, PV Drilling, PV Gas đồng loạt ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh, vượt kế hoạch năm 2025. Ảnh: GAS.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, ghi nhận kết quả cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Theo đó, doanh thu hợp nhất của PV Drilling ước đạt 10.500 tỷ đồng , tăng 10% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng (+17%) và lợi nhuận sau thuế đạt 830 tỷ đồng (+19%). So với kế hoạch đề ra, doanh thu năm 2025 đã vượt 46%, trong khi lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt cao hơn 39% và 57%.

Theo PV Drilling, kết quả này đến từ hiệu suất vận hành cao của đội giàn khoan, khi toàn bộ các giàn sở hữu đều hoạt động liên tục, đồng thời các giàn khoan thuê tại thị trường Việt Nam cũng đóng góp tích cực. Cơ cấu doanh thu tiếp tục dịch chuyển theo hướng đa dạng hóa, trong đó các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, dịch vụ phụ trợ và thị trường quốc tế chiếm khoảng 40% tổng doanh thu.

Các đơn vị thành viên như PVD Logging, PVD Well Services, PVD Tech, PVD Offshore… ghi nhận mức tăng trưởng cao và đưa thêm nhiều dịch vụ mới ra thị trường. Trong năm, PV Drilling cũng đẩy mạnh đầu tư với tổng giá trị gần 3.053 tỷ đồng , tập trung vào việc bổ sung hai giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII và IX.

Ở mảng dịch vụ dầu khí, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) cũng cho biết doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt khoảng 20.600 tỷ đồng , vượt kế hoạch năm và tăng 8% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 402 tỷ đồng , vượt 32% kế hoạch và tăng 42% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng , vượt 32% kế hoạch đề ra.

Cả 4 mảng dịch vụ trụ cột của Petrosetco đều ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, mảng dịch vụ phân phối tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm khoảng 82% doanh thu và hơn 50% lợi nhuận trước thuế. Các mảng cung ứng vật tư thiết bị, logistics hậu cần, dịch vụ catering và dịch vụ bất động sản duy trì hoạt động ổn định, tăng trưởng đều và đóng góp ngày càng rõ nét vào cơ cấu lợi nhuận chung.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh thị trường và dư địa tăng trưởng, Petrosetco đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 22.567 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 379 tỷ đồng .

Còn trong lĩnh vực lọc hóa dầu, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cũng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 tăng trưởng tích cực. Cụ thể, doanh nghiệp cho biết đã sản xuất hơn 7,9 triệu tấn sản phẩm các loại, tổng doanh thu đạt khoảng 142.298 tỷ đồng , vượt 2% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế qua đó đạt 4.541 tỷ đồng , cao hơn 6 lần năm 2024 và vượt xa chỉ tiêu cả năm.

Đáng chú ý, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2025, đặc biệt ở mảng kinh doanh LPG/LNG. Hoạt động kinh doanh quốc tế nổi lên như một trụ cột mới, phản ánh bước chuyển quan trọng trong chiến lược mở rộng ra thị trường toàn cầu của doanh nghiệp.

Năm qua, PV Gas ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất lịch sử 35 năm hoạt động, với doanh thu hợp nhất ước đạt 134.000 tỷ đồng , vượt 81% kế hoạch và tăng 27% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng , bằng 218% kế hoạch và tăng 10%.