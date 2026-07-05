Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu magie

Mệt mỏi, chuột rút, tê bì tay chân hay khó ngủ có thể là những dấu hiệu cơ thể thiếu magie. Trẻ em thiếu magie cũng có nhiều biểu hiện cha mẹ cần lưu ý.

Magie là khoáng chất tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa trong cơ thể, từ hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh đến tim mạch và xương. Khi lượng magie không đáp ứng đủ nhu cầu, cơ thể có thể phát ra nhiều tín hiệu cảnh báo mà không phải ai cũng nhận ra.

Dấu hiệu thiếu magie

Magie là khoáng chất cần thiết cho hơn 300 phản ứng enzyme trong cơ thể, góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ, thần kinh, tim và hệ miễn dịch. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), thiếu magie thực sự không phổ biến ở người khỏe mạnh vì thận có khả năng điều chỉnh và giữ lại magie khi lượng hấp thu giảm.

Tuy nhiên, nguy cơ thiếu magie có thể tăng ở người mắc bệnh tiêu hóa, đái tháo đường type 2, nghiện rượu kéo dài hoặc sử dụng một số loại thuốc như thuốc lợi tiểu và thuốc ức chế bơm proton (PPI).

Ở giai đoạn đầu, các dấu hiệu thiếu magie thường khá mơ hồ, dễ bị nhầm với tình trạng mệt mỏi thông thường. Người thiếu magie có thể cảm thấy:

Chán ăn;

Buồn nôn hoặc nôn;

Mệt mỏi kéo dài;

Suy nhược cơ thể, giảm sức lực.

Nếu tình trạng thiếu magie kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng hơn, các triệu chứng sẽ rõ rệt hơn. Người bệnh có thể bị:

Tê bì hoặc ngứa ran ở tay chân;

Chuột rút và co giật cơ thường xuyên;

Run cơ;

Thậm chí xuất hiện các cơn co giật.

Ngoài ra, thiếu magie nặng còn có thể gây thay đổi tính cách hoặc tâm trạng, rối loạn nhịp tim và co thắt động mạch vành. Trong nhiều trường hợp, tình trạng này còn đi kèm hạ kali máu hoặc hạ canxi máu do mất cân bằng điện giải, làm tăng nguy cơ biến chứng nếu không được điều trị kịp thời.

Thiếu magie có thể gây chán ăn, mệt mỏi kéo dài, suy nhược cơ thể. Ảnh: Pexels.

Dấu hiệu thiếu magie ở trẻ em

Theo Mayo Clinic, thiếu magie ở trẻ em ít gặp hơn người lớn nhưng vẫn có thể xảy ra, đặc biệt ở trẻ suy dinh dưỡng, tiêu chảy kéo dài, mắc các bệnh lý đường tiêu hóa hoặc có chế độ ăn nghèo rau xanh, các loại đậu, hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Do magie tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp, trẻ thiếu magie có thể gặp các dấu hiệu bao gồm:

Các dấu hiệu thường gặp gồm:

Hay mệt mỏi, uể oải, giảm năng lượng, ít hứng thú vui chơi;

Chuột rút, co cứng hoặc co giật cơ, nhất là ở chân hoặc bàn tay;

Run tay chân hoặc co giật trong trường hợp thiếu magie nặng;

Khó ngủ, ngủ không sâu giấc, dễ tỉnh giấc giữa đêm;

Cáu gắt, dễ kích thích hoặc thay đổi tâm trạng bất thường;

Chán ăn, buồn nôn, đôi khi kèm nôn;

Tê bì hoặc ngứa ran ở tay, chân (thường gặp ở trẻ lớn có thể mô tả được cảm giác);

Rối loạn nhịp tim là dấu hiệu hiếm gặp nhưng có thể xảy ra khi thiếu magie nghiêm trọng và cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.

Cách phòng ngừa thiếu hụt magie

Theo Health Direct, mọi người có thể thực hiện một số biện pháp sau để giúp phòng ngừa thiếu magie:

Ăn thực phẩm giàu magie - Bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày các loại rau lá xanh, các loại đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, chuối và các sản phẩm từ sữa.

Điều trị các bệnh lý nền - Kiểm soát tốt các bệnh ảnh hưởng đến khả năng hấp thu magie, chẳng hạn bệnh celiac, có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu magie.

Uống đủ nước - Bổ sung đủ chất lỏng, bao gồm cả đồ uống thể thao khi vận động cường độ cao, để giúp duy trì nồng độ magie khỏe mạnh trong cơ thể.

Hạn chế một số thực phẩm và đồ uống - Giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, caffeine và rượu vì chúng có thể làm giảm lượng magie trong cơ thể.

Theo dõi sức khỏe định kỳ - Khám sức khỏe thường xuyên giúp phát hiện sớm các vấn đề, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh lý đường tiêu hóa.

Sử dụng thực phẩm bổ sung đúng cách - Chỉ dùng các sản phẩm bổ sung magie khi có chỉ định hoặc hướng dẫn của bác sĩ.

Thực hiện những biện pháp trên có thể giúp duy trì lượng magie khỏe mạnh trong cơ thể và giảm nguy cơ thiếu hụt.