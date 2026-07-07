Gặp triệu chứng này, suy nghĩ đến xổ giun ngay

Nhiều người nghĩ ngứa hậu môn chỉ là kích ứng da, nhưng đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm giun. Đừng bỏ qua nếu triệu chứng thường xuyên xuất hiện về đêm.

Nhiễm giun đường ruột là tình trạng khá phổ biến ở cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không có biểu hiện rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện những triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Mặc dù trong hầu hết trường hợp, nhiễm giun sán không phải là bệnh nhiễm trùng đe dọa tính mạng, nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau. Do đó, việc tẩy giun rất quan trọng cho cả trẻ em và người lớn.

Giun sán ký sinh có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Ảnh: CDC.

Triệu chứng nhiễm giun

Theo Mayo Clinic, triệu chứng phổ biến nhất của nhiễm giun, đặc biệt là giun kim, là ngứa vùng hậu môn, đặc biệt vào ban đêm. Nguyên nhân là giun cái thường bò ra ngoài hậu môn khi người bệnh ngủ để đẻ trứng, khiến vùng da bị kích thích và gây ngứa dữ dội.

Cơn ngứa có thể khiến người bệnh liên tục gãi, gây trầy xước da, khó ngủ hoặc thức giấc nhiều lần trong đêm. Ở trẻ nhỏ, tình trạng này còn có thể khiến trẻ quấy khóc, cáu gắt, ngủ không ngon và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, không phải ai nhiễm giun cũng xuất hiện triệu chứng. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi kiểm tra sức khỏe hoặc vô tình nhìn thấy giun trong phân hay quanh hậu môn.

Ngoài ngứa hậu môn, người nhiễm giun có thể gặp một số biểu hiện khác như:

Khó ngủ, ngủ chập chờn hoặc mất ngủ do ngứa

Bồn chồn, dễ cáu gắt, giảm khả năng tập trung

Đau bụng âm ỉ hoặc khó chịu vùng bụng

Ngứa da, nổi mề đay, dị ứng tái phát

Buồn nôn, chán ăn ở một số trường hợp

Trẻ em có thể sụt cân, chậm tăng cân nếu nhiễm giun kéo dài

Các triệu chứng trên không chỉ gặp trong nhiễm giun nên nếu kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán chính xác.

Cách tẩy giun đúng

Các thuốc tẩy giun hiện nay có hiệu quả cao đối với hầu hết loại giun đường ruột thường gặp. Người bệnh nên sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền.

Do giun kim rất dễ lây lan giữa các thành viên trong gia đình, để tẩy giun hiệu quả, tất cả thành viên trong gia đình cùng dùng thuốc tẩy giun trong một đợt để tránh nhiễm chéo.

Bên cạnh việc dùng thuốc, người bệnh cần thay và giặt chăn ga, quần áo bằng nước nóng nếu có thể, cắt ngắn móng tay và vệ sinh tay sạch sẽ để loại bỏ trứng giun còn bám trên cơ thể hoặc đồ dùng.

Người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên có nguy cơ nhiễm giun nên tẩy giun định kỳ khoảng 6-12 tháng/lần, tùy theo mức độ nguy cơ và hướng dẫn của cơ quan y tế tại địa phương.

Cách phòng ngừa nhiễm giun

Để giảm nguy cơ nhiễm và tái nhiễm giun, mỗi người nên duy trì các thói quen vệ sinh tốt:

Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi thay tã cho trẻ

Giữ móng tay ngắn, tránh cắn móng tay hoặc đưa tay lên miệng

Tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, đặc biệt vào buổi sáng để loại bỏ trứng giun có thể bám trên da

Thay đồ lót hàng ngày và giặt sạch bằng nước nóng nếu có điều kiện

Giặt chăn, ga, gối và quần áo thường xuyên

Ăn chín, uống sôi; rửa sạch rau quả trước khi sử dụng

Không dùng chung khăn tắm, quần áo hoặc các vật dụng cá nhân với người đang nhiễm giun

Nếu xuất hiện ngứa hậu môn kéo dài, đặc biệt về đêm, hoặc có người trong gia đình được chẩn đoán nhiễm giun, nên đi khám để được tư vấn điều trị phù hợp. Việc phát hiện sớm và tuân thủ các biện pháp vệ sinh sẽ giúp hạn chế lây lan cũng như phòng ngừa tái nhiễm hiệu quả.