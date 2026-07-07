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Sức khỏe

Gặp triệu chứng này, suy nghĩ đến xổ giun ngay

  • Thứ ba, 7/7/2026 07:25 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Nhiều người nghĩ ngứa hậu môn chỉ là kích ứng da, nhưng đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm giun. Đừng bỏ qua nếu triệu chứng thường xuyên xuất hiện về đêm.

Nhiễm giun đường ruột là tình trạng khá phổ biến ở cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không có biểu hiện rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện những triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Mặc dù trong hầu hết trường hợp, nhiễm giun sán không phải là bệnh nhiễm trùng đe dọa tính mạng, nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau. Do đó, việc tẩy giun rất quan trọng cho cả trẻ em và người lớn.

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Giun sán ký sinh có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Ảnh: CDC.

Triệu chứng nhiễm giun

Theo Mayo Clinic, triệu chứng phổ biến nhất của nhiễm giun, đặc biệt là giun kim, là ngứa vùng hậu môn, đặc biệt vào ban đêm. Nguyên nhân là giun cái thường bò ra ngoài hậu môn khi người bệnh ngủ để đẻ trứng, khiến vùng da bị kích thích và gây ngứa dữ dội.

Cơn ngứa có thể khiến người bệnh liên tục gãi, gây trầy xước da, khó ngủ hoặc thức giấc nhiều lần trong đêm. Ở trẻ nhỏ, tình trạng này còn có thể khiến trẻ quấy khóc, cáu gắt, ngủ không ngon và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, không phải ai nhiễm giun cũng xuất hiện triệu chứng. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi kiểm tra sức khỏe hoặc vô tình nhìn thấy giun trong phân hay quanh hậu môn.

Ngoài ngứa hậu môn, người nhiễm giun có thể gặp một số biểu hiện khác như:

  • Khó ngủ, ngủ chập chờn hoặc mất ngủ do ngứa
  • Bồn chồn, dễ cáu gắt, giảm khả năng tập trung
  • Đau bụng âm ỉ hoặc khó chịu vùng bụng
  • Ngứa da, nổi mề đay, dị ứng tái phát
  • Buồn nôn, chán ăn ở một số trường hợp
  • Trẻ em có thể sụt cân, chậm tăng cân nếu nhiễm giun kéo dài

Các triệu chứng trên không chỉ gặp trong nhiễm giun nên nếu kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán chính xác.

Cách tẩy giun đúng

Các thuốc tẩy giun hiện nay có hiệu quả cao đối với hầu hết loại giun đường ruột thường gặp. Người bệnh nên sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền.

Do giun kim rất dễ lây lan giữa các thành viên trong gia đình, để tẩy giun hiệu quả, tất cả thành viên trong gia đình cùng dùng thuốc tẩy giun trong một đợt để tránh nhiễm chéo.

Bên cạnh việc dùng thuốc, người bệnh cần thay và giặt chăn ga, quần áo bằng nước nóng nếu có thể, cắt ngắn móng tay và vệ sinh tay sạch sẽ để loại bỏ trứng giun còn bám trên cơ thể hoặc đồ dùng.

Người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên có nguy cơ nhiễm giun nên tẩy giun định kỳ khoảng 6-12 tháng/lần, tùy theo mức độ nguy cơ và hướng dẫn của cơ quan y tế tại địa phương.

Cách phòng ngừa nhiễm giun

Để giảm nguy cơ nhiễm và tái nhiễm giun, mỗi người nên duy trì các thói quen vệ sinh tốt:

  • Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi thay tã cho trẻ
  • Giữ móng tay ngắn, tránh cắn móng tay hoặc đưa tay lên miệng
  • Tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, đặc biệt vào buổi sáng để loại bỏ trứng giun có thể bám trên da
  • Thay đồ lót hàng ngày và giặt sạch bằng nước nóng nếu có điều kiện
  • Giặt chăn, ga, gối và quần áo thường xuyên
  • Ăn chín, uống sôi; rửa sạch rau quả trước khi sử dụng
  • Không dùng chung khăn tắm, quần áo hoặc các vật dụng cá nhân với người đang nhiễm giun

Nếu xuất hiện ngứa hậu môn kéo dài, đặc biệt về đêm, hoặc có người trong gia đình được chẩn đoán nhiễm giun, nên đi khám để được tư vấn điều trị phù hợp. Việc phát hiện sớm và tuân thủ các biện pháp vệ sinh sẽ giúp hạn chế lây lan cũng như phòng ngừa tái nhiễm hiệu quả.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

Nhập viện vì nhiễm cùng lúc 5 loại ký sinh trùng

Nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng vì ngứa da kéo dài, người phụ nữ tự uống 80 viên thuốc tẩy giun. Sau đó, bà nhập viện và được phát hiện nhiễm cùng lúc 5 loại ký sinh trùng.

19:45 2/7/2026

Mai Phương

Dấu hiệu nhiễm giun xổ giun triệu chứng nhiễm giun cách tẩy giun

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