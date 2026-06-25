Dấu hiệu đến lúc cần xổ giun

Nhiễm giun sán ở người lớn có thể diễn ra âm thầm trong thời gian dài, chỉ biểu hiện bằng vài triệu chứng mơ hồ như đầy bụng, buồn nôn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ gắp ra nhiều giun trong ruột bệnh nhi ở TP.HCM. Ảnh: BVCC.

Theo Biologyinsight, với người lớn, tần suất xổ giun phụ thuộc vào nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, môi trường sống và các dấu hiệu sức khỏe, thay vì chỉ dựa vào một mốc thời gian cố định.

Người lớn bao lâu cần xổ giun một lần?

Tần suất xổ giun ở người lớn phụ thuộc vào nơi sinh sống và mức độ nguy cơ của từng người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều cơ quan y tế công cộng chỉ khuyến nghị xổ giun định kỳ cho cộng đồng sống ở khu vực có tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất cao.

Cụ thể, nếu tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng vượt 20%, việc xổ giun có thể thực hiện mỗi năm một lần; nếu từ 50% trở lên, tần suất có thể tăng lên 2 lần mỗi năm, tức khoảng 6 tháng/lần.

Ngoài nơi sống, nguy cơ nhiễm ký sinh trùng ở người lớn còn liên quan đến nghề nghiệp và thói quen ăn uống. Những người làm nông, chăn nuôi, công nhân vệ sinh hoặc thường xuyên tiếp xúc với đất có nguy cơ phơi nhiễm cao hơn. Việc ăn thịt, cá sống hoặc chưa nấu chín kỹ cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng như sán dây hay giun tròn.

Với người thường xuyên đi đến hoặc tạm thời sinh sống ở vùng lưu hành ký sinh trùng, bác sĩ có thể cân nhắc chỉ định xổ giun dự phòng. Tuy nhiên, đây là quyết định mang tính cá thể hóa, dựa trên hoàn cảnh phơi nhiễm, tiền sử sức khỏe và triệu chứng cụ thể.

Dấu hiệu cảnh báo cần đi khám và điều trị sớm

Nhiều trường hợp nhiễm giun sán có thể diễn ra âm thầm và không gây triệu chứng rõ rệt. Dù vậy, vẫn có những dấu hiệu cho thấy người bệnh cần xổ giun, hoặc thậm chí đi khám sớm thay vì tự ý trì hoãn.

Các triệu chứng tiêu hóa kéo dài là một trong những dấu hiệu thường gặp nhất, bao gồm tiêu chảy mạn tính, đầy bụng, chướng hơi, buồn nôn hoặc đau bụng kéo dài không cải thiện sau khoảng 2 tuần. Nếu trong phân xuất hiện giun hoặc các đốt sán nhìn thấy bằng mắt thường, đây gần như là bằng chứng rõ ràng của một tình trạng nhiễm ký sinh trùng đang hoạt động.

Ngoài các biểu hiện ở đường tiêu hóa, một số triệu chứng toàn thân cũng có thể gợi ý đến ký sinh trùng, chẳng hạn sụt cân không rõ nguyên nhân dù ăn uống vẫn bình thường, hoặc thiếu máu do ký sinh trùng hút máu kéo dài.

Riêng với nhiễm giun kim - một loại ký sinh trùng khá phổ biến trên toàn thế giới - dấu hiệu điển hình là ngứa hậu môn hoặc vùng quanh hậu môn, đặc biệt dữ dội vào ban đêm, khi giun cái di chuyển ra ngoài để đẻ trứng.

Người bệnh cũng nên đi khám nếu xuất hiện ban đỏ ngứa kéo dài, có dạng đường hằn ngoằn ngoèo hoặc giống vệt “con giun bò” dưới da. Đây có thể là dấu hiệu của ấu trùng giun móc di chuyển dưới da, một tình trạng cần được chẩn đoán và điều trị đúng cách.