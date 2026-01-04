Nhật Bản sắp tổ chức phiên đấu giá cá 'đặc biệt'

Mỗi dịp đầu năm, phiên đấu giá cá ngừ vây xanh tại chợ Toyosu (Tokyo) được giới đầu tư quan niệm là tín hiệu dự báo cho sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Tập đoàn Onodera với chuỗi thắng 5 năm liên tiếp tại phiên đấu giá cá ngừ vây xanh thường niên của chợ cá Toyosu. Ảnh: Nikkei Asia.

Chợ cá Toyosu tại Tokyo đang chuẩn bị cho phiên đấu giá cá ngừ vây xanh "mở hàng" năm mới 2026. Sự kiện thường niên này không chỉ thu hút lượng lớn sự quan tâm của giới kinh doanh hải sản mà còn được nhiều nhà đầu tư tài chính Nhật Bản theo dõi sát sao. Họ xem mức giá chốt hạ tại phiên đấu giá này như thước đo của tâm lý thị trường và sức khỏe nền kinh tế nước nhà trong 12 tháng tới, theo Nikkei Asia.

Nhìn lại phiên đấu giá đầu năm 2025, con cá ngừ đắt nhất đến từ miền Bắc Nhật Bản, được bán với giá 207 triệu yen (khoảng 1,3 triệu USD ). Đây là mức giá cao thứ 2 trong lịch sử đấu giá tại chợ Toyosu.

Người chiến thắng là tập đoàn Onodera, đơn vị sở hữu chuỗi nhà hàng Sushi Ginza Onodera. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Onodera cùng nhà buôn trung gian Yamayuki giành quyền sở hữu con cá đắt nhất phiên mở màn.

Thực tế, xu hướng đẩy giá cá ngừ lên hàng chục triệu yen đã xuất hiện từ khoảng 15 năm trước. Ban đầu, các doanh nghiệp trong ngành thủy sản sẵn sàng đẩy giá lên cao hơn bình thường với kỳ vọng tạo đà thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trong năm mới.

Về sau, yếu tố quảng bá thương hiệu ngày càng trở nên rõ nét. Sự góp mặt của các chuỗi nhà hàng lớn như Sushizanmai hay Itamae Sushi từ năm 2010 đã đẩy mức giá cá ngừ lên tới hàng trăm triệu yen, đưa những người đứng đầu doanh nghiệp trở thành tâm điểm của truyền thông.

Câu chuyện của Onodera năm 2025 cho thấy một chiến lược kinh doanh thú vị. Với con cá trị giá hơn 200 triệu yen, nếu tính theo chi phí nguyên liệu, mỗi miếng sushi sẽ có giá lên tới 30.000 yen (hơn 191 USD ). Tuy nhiên, nhà hàng chỉ bán cho thực khách với giá 1.160 yen (khoảng 7,5 USD ) cho mỗi cặp sushi gồm thịt bụng béo (toro) và thịt nạc (akami).

Dù chênh lệch về giá cho thấy một khoản lỗ lớn về chi phí nguyên liệu, Onodera cho biết họ coi đây là một khoản đầu tư nhằm nâng cao hình ảnh và uy tín thương hiệu. Doanh nghiệp này cũng xác nhận sẽ tiếp tục tham gia phiên đấu giá cá ngừ đầu năm 2026.

Trên thị trường tài chính Nhật Bản, từ lâu tồn tại quan niệm rằng nếu cá ngừ trong phiên đấu giá đầu năm được bán với giá cao, thị trường chứng khoán năm đó thường có diễn biến tích cực.

Điển hình như năm 2013, khi giá cá lần đầu vượt mốc 100 triệu yen, chỉ số Nikkei 225 (chỉ số chứng khoán lớn nhất của Nhật Bản) đã tăng tới 57%. Ngược lại, vào năm 2022, khi giá cá rơi xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều năm do ảnh hưởng từ các biến động địa chính trị, thị trường chứng khoán cũng sụt giảm theo.Gần đây nhất là năm 2025, khi giá cá đạt mức cao thứ 2 lịch sử, chỉ số Nikkei cũng lập đỉnh kỷ lục khi vượt mốc 50.000 điểm.

Theo ông Takaaki Yoshino, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại công ty môi giới Monex, giá cá ngừ cao là minh chứng cho việc các doanh nghiệp đang có tiềm lực tài chính tốt và sẵn sàng chi tiền cho quảng cáo. Điều này phản ánh một môi trường kinh tế thuận lợi, yếu tố giúp giá cổ phiếu thường diễn biến tích cực.

Không chỉ cá ngừ, nhiều loại hải sản khác cũng ghi nhận mức giá cao kỷ lục tại các phiên đấu giá mở màn năm 2025. Cũng tại chợ Toyosu, nhím biển được bán với giá 7 triệu yen cho 400 gram (khoảng 44.600 USD ), trong khi chợ Sapporo ở Hokkaido bán cá thu Thái Bình Dương với giá 888.888 yen/kg (tương đương 5.670 USD ). Còn tại thành phố Kanazawa, một con cá cam mùa đông được mua với giá 4 triệu yen ( 25.500 USD ).

Phiên đấu giá tại Toyosu vào ngày 5/1 tới dự kiến tiếp tục thu hút nhiều bên tham gia. Giới đầu tư đang kỳ vọng vào một mức giá cao, không chỉ để chứng kiến một kỷ lục mới về ẩm thực mà còn để tìm kiếm một tín hiệu lạc quan cho nền kinh tế Nhật Bản trong năm 2026.