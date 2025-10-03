Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dấu chấm hết cho Super League

  • Thứ sáu, 3/10/2025 07:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona quyết định rút khỏi dự án Super League, khiến ý tưởng do chủ tịch Real Madrid Florentino Perez khởi xướng gần như "chết yểu".

Việc Barcelona từ bỏ áp lực thúc đẩy dự án Super League cho thấy sự chuyển hướng chiến lược của câu lạc bộ.

Mundo Deportivo tiết lộ ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Hôm 2/10, Chủ tịch UEFA, Aleksander Čeferin cùng các cộng sự đã có mặt tại Barcelona để theo dõi trận đấu giữa CLB xứ Catalonia và PSG.

Đây là động thái cho thấy mối quan hệ nồng ấm giữa Barca và UEFA. Việc Barcelona quyết định rút khỏi dự án Super League cũng diễn ra trong bối cảnh CLB này nhận nhiều ưu đãi từ UEFA, khi tổ chức này đánh giá lại tài chính của đội bóng La Liga.

UEFA điều chỉnh một số tiêu chí trong Luật công bằng tài chính với Barcelona, cho rằng CLB xứ Catalonia là "trường hợp đặc biệt" và sẽ không nhận án phạt nào thời gian tới. Chủ tịch Barca, Joan Laporta, được tiết lộ đã hứa với UEFA rằng sẽ từ bỏ dự án Super League. Quyết định này gần như đánh dấu sự kết thúc của dự án Super League.

Năm 2021, phiên bản đầu tiên của Super League từng gây xôn xao khi quy tụ 12 đội lớn nhất châu Âu, trong đó có 6 câu lạc bộ từ Premier League.

Qua thời gian, chỉ còn Juventus, Real Madrid và Barcelona công khai ủng hộ ý tưởng này. Đến năm ngoái, Juventus cũng công khai việc rút lui khỏi dự án sau khi nhận đe dọa từ LĐBĐ Italy và Serie A.

Với việc Barcelona rút khỏi dự án Super League, chỉ còn Real Madrid là đội công khai ủng hộ giải đấu trên.

Bàn thắng giúp Muller lập kỷ lục Hôm 2/10, ở trận chung kết Canadian Premier League 2025, Muller ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp trong chiến thắng 4-2 của Vancouver Whitecaps trước Vancouver FC.

Hazard kinh ngạc trước Yamal

Eden Hazard ca ngợi Ousmane Dembele nhưng cho rằng Lamine Yamal mới là cái tên khiến cả thế giới bóng đá phải sửng sốt.

2 giờ trước

Tường Linh

Barcelona Super League

    Mẹ Yamal gây tranh cãi

    Mẹ Yamal gây tranh cãi

    36 phút trước 08:54 3/10/2025

    0

    Sheila Ebana, mẹ của ngôi sao bóng đá trẻ Lamine Yamal, tạo nhiều phản ứng trái chiều khi thu tiền những người hâm mộ muốn dùng bữa tối cùng bà.

    FIFA ra phán quyết về Israel

    FIFA ra phán quyết về Israel

    37 phút trước 08:53 3/10/2025

    0

    Giữa làn sóng tranh cãi, FIFA tuyên bố không áp dụng án phạt dành cho Israel và nhấn mạnh vai trò của bóng đá trong việc thúc đẩy hòa bình.

    Nhà Kluivert và tuần lễ vàng son

    Nhà Kluivert và tuần lễ vàng son

    2 giờ trước 07:56 3/10/2025

    0

    Shane ghi bàn cho đội trẻ Barcelona, Ruben nổ súng ở Europa League trong màu áo Lyon, còn Justin vẫn tỏa sáng tại Bournemouth - một tuần lễ vàng son khẳng định di sản bóng đá rực rỡ của gia đình Kluivert.

