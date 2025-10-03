Dấu chấm hết cho Super League

Barcelona quyết định rút khỏi dự án Super League, khiến ý tưởng do chủ tịch Real Madrid Florentino Perez khởi xướng gần như "chết yểu".

Việc Barcelona từ bỏ áp lực thúc đẩy dự án Super League cho thấy sự chuyển hướng chiến lược của câu lạc bộ.

Mundo Deportivo tiết lộ ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Hôm 2/10, Chủ tịch UEFA, Aleksander Čeferin cùng các cộng sự đã có mặt tại Barcelona để theo dõi trận đấu giữa CLB xứ Catalonia và PSG.

Đây là động thái cho thấy mối quan hệ nồng ấm giữa Barca và UEFA. Việc Barcelona quyết định rút khỏi dự án Super League cũng diễn ra trong bối cảnh CLB này nhận nhiều ưu đãi từ UEFA, khi tổ chức này đánh giá lại tài chính của đội bóng La Liga.

UEFA điều chỉnh một số tiêu chí trong Luật công bằng tài chính với Barcelona, cho rằng CLB xứ Catalonia là "trường hợp đặc biệt" và sẽ không nhận án phạt nào thời gian tới. Chủ tịch Barca, Joan Laporta, được tiết lộ đã hứa với UEFA rằng sẽ từ bỏ dự án Super League. Quyết định này gần như đánh dấu sự kết thúc của dự án Super League.

Năm 2021, phiên bản đầu tiên của Super League từng gây xôn xao khi quy tụ 12 đội lớn nhất châu Âu, trong đó có 6 câu lạc bộ từ Premier League.

Qua thời gian, chỉ còn Juventus, Real Madrid và Barcelona công khai ủng hộ ý tưởng này. Đến năm ngoái, Juventus cũng công khai việc rút lui khỏi dự án sau khi nhận đe dọa từ LĐBĐ Italy và Serie A.

Với việc Barcelona rút khỏi dự án Super League, chỉ còn Real Madrid là đội công khai ủng hộ giải đấu trên.

