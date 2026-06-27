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Thể thao World Cup 2026

Dấu chấm hết cho McTominay cùng đồng đội

  • Thứ bảy, 27/6/2026 04:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 13/5, chiến thắng 5-0 của Senegal khiến giấc mơ vào vòng loại trực tiếp World Cup của tuyển Scotland khép lại.

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Cập nhật bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 tại World Cup.

Trận thắng tưng bừng trước Iraq giúp Senegal vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 với thành tích 3 điểm cùng hiệu số 2, đồng thời đẩy Scotland khỏi top 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt.

Đại diện châu Âu có cùng 3 điểm nhưng hiệu số -3. Trận thua tan nát 0-3 trước Brazil ở lượt cuối vòng bảng trở thành bước ngoặt khiến Scott McTominay cùng đồng đội đánh mất mọi lợi thế. Lịch sử vẫn chưa thể sang trang với bóng đá quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh, khi cả 8 lần dự World Cup trong lịch sử, họ đều phải dừng chân ngay vòng bảng.

Hành trình tại World Cup đầu tiên kể từ năm 1998 của Scotland tưởng chừng diễn ra suôn sẻ khi họ có 3 điểm trước Haiti ở trận ra quân. Tuy nhiên, hàng công yếu kém cùng hàng thủ mắc nhiều sai sót khiến họ thua liên tiếp trước Morocco và Brazil, qua đó bị loại đầy cay đắng.

Scotland trở thành đội thứ 9 bị loại ở World Cup, sau CH Czech, Qatar, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Curacao, Tunisia, Jordan và Panama.

Cuộc đua ở nhóm đội đứng thứ 3 đang diễn ra kịch tính. Sau Scotland, Hàn Quốc cũng tiến sát cánh cửa sân bay, khi bị đẩy xuống thứ 7, chỉ có 3 điểm cùng hiệu số -1.

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Đại diện châu Á bị loại khỏi World Cup sau thảm bại 0-5

Sau Jordan và Qatar, đến lượt Iraq nói lời chia tay giải thế giới sau thất bại nặng nề trước Senegal ở bảng I vào rạng sáng 27/6.

5 giờ trước

Duy Anh

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    1 giờ trước 04:49 27/6/2026

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