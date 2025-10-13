Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dấu chấm hết cho Lewandowski

  • Thứ hai, 13/10/2025 05:56 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Barcelona đưa ra quyết định gây sốc khi không gia hạn hợp đồng với Robert Lewandowski, để tiền đạo này rời câu lạc bộ dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2026.

Lewandowski hết tương lai ở Barca.

Theo các nguồn tin từ Sport, ban lãnh đạo Barca từng cân nhắc gia hạn hợp đồng với Lewandowski để bán anh cho một câu lạc bộ tại Saudi Arabia vào hè sang năm, nhưng chân sút người Ba Lan muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu khiến kế hoạch của CLB xứ Catalonia phá sản.

Hợp đồng của Lewandowski với Barcelona sẽ hết hạn vào hè năm 2026. Ở tuổi 37, Lewandowski vừa trải qua mùa giải 2024/25 ấn tượng khi ghi 27 bàn tại La Liga và 42 bàn trên mọi đấu trường, chỉ kém Kylian Mbappe trong cuộc đua giành Chiếc Giày Vàng.

Trong ba mùa giải đã qua khoác áo Barcelona, Lewandowski ghi tổng cộng 101 bàn thắng sau 147 trận. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Barca đánh giá Lewandowski đã qua sườn dốc đỉnh cao sự nghiệp. Mức lương cao của anh cũng là gánh nặng, vì thế CLB sẽ không gia hạn với cầu thủ.

Để thay thế Lewandowski, Barcelona đang hướng tới một lựa chọn trẻ trung và tiết kiệm hơn. Cái tên được nhắc đến là Etta Eyong, tài năng trẻ đến từ Levante, người được kỳ vọng sẽ cạnh tranh vị trí với Ferran Torres trong đội hình. Quyết định này phản ánh chiến lược dài hạn của Barca, tập trung vào việc xây dựng đội hình với các cầu thủ trẻ tiềm năng nhằm đảm bảo sự bền vững về tài chính và cạnh tranh trong tương lai.

