Dấu chấm hết cho Hojlund

The Athletic xác nhận khả năng Hojlund chia tay Old Trafford lúc này cao hơn ở lại. Inter Milan bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc và sẵn sàng mở đàm phán để chiêu mộ chân sút 22 tuổi ngay trong hè này. Đáng chú ý, MU cân nhắc bán đứt thay vì chỉ cho mượn, trong bối cảnh họ cần giải phóng quỹ lương và dồn tiền cho một số 9 chất lượng hơn.

Hai năm trước, Rasmus Hojlund đặt chân đến Old Trafford với biết bao kỳ vọng. MU chi gần 70 triệu bảng để mang về tiền đạo trẻ người Đan Mạch, xem anh như phiên bản “Haaland mới” - niềm hy vọng phá dớp trung phong yếu kém bám lấy CLB suốt gần một thập kỷ.

Nhưng thực tế tại Premier League khá phũ phàng. Mùa giải 2024/25, Hojlund chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn ở giải Ngoại hạng sau 32 lần ra sân. Thể hình tốt, tốc độ ổn nhưng khả năng xử lý bóng, làm tường và tranh chấp của anh lại quá non trước những hàng thủ lì lợm của xứ sương mù.

Hojlund rõ ràng không thiếu tiềm năng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ "Quỷ đỏ" đặt gánh nặng quá lớn lên vai một viên ngọc thô chưa kịp mài giũa. Anh từng chơi đầy năng nổ ở Serie A trong màu áo Atalanta, nhưng không có một hệ thống hỗ trợ tốt tại Old Trafford, Hojlund nhanh chóng lạc lõng và bị chỉ trích.

Màn thể hiện của Hojlund khiến người hâm mộ MU cảm thấy bực bội. Bộ phận CĐV cho rằng "Quỷ đỏ" nên thanh lý Hojlund để đón một chân sút phù hợp hơn. Với Inter Milan, Serie A là mảnh đất dễ thở hơn để Hojlund tìm lại mình.

Ngoài Inter, cả Juventus và Napoli cũng quan tâm đến cựu sao Atalanta. Tuy nhiên, chưa CLB nào ra đề nghị chính thức. MU kỳ vọng số tiền bán Hojlund sẽ được dùng vào thương vụ theo đuổi Bryan Mbeumo lẫn Viktor Gyokeres.

