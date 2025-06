Napoli có thể đón 2 tân binh từ MU

Inter Milan đàm phán với MU trong những tuần qua về khả năng đưa cựu sao Atalanta trở lại Serie A. "Nerazzurri" muốn mượn Hojlund với điều khoản mua đứt trị giá 45 triệu euro. Dù vậy, thương vụ đóng băng do MU chỉ muốn bán đứt. Điều này mở ra cơ hội cho Napoli.

Theo Gazzetta dello Sport, Napoli thực sự nghiêm túc chiêu mộ tiền đạo 22 tuổi. HLV Antonio Conte rất muốn có thêm một lựa chọn trên hàng công bên cạnh Romelu Lukaku. Cá nhân Hojlund khá cởi mở với viễn cảnh trở lại Serie A mùa hè này.

Đội bóng Italy sớm liên hệ với MU để thảo luận về các điều khoản và chi phí hoàn tất thương vụ. MU sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị dành cho tiền đạo người Đan Mạch, mở đường cho việc nâng cấp hàng công mùa giải tới.

Napoli cũng liên hệ với người đại diện của Hojlund và các cuộc trao đổi được mô tả là tích cực. Tiền đạo này muốn làm việc với Conte và chơi cạnh những ngôi sao như Lukaku, Kevin De Bruyne và cả Scott McTominay.

Napoli tự tin hoàn tất thương vụ sau khi bán Khvicha Kvaratskhelia vào tháng 1/2025. Hojlund gây thất vọng tại Manchester, chỉ ghi được 4 bàn trong 32 trận ở Premier League mùa qua. Dù vậy, chân sút này có lợi thế lớn khi từng thi đấu rất hay tại Serie A.

MU và Napoli có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp sau thương vụ McTominay vào mùa hè năm ngoái. Ngoài Hojlund, nhà vô địch Serie A cũng quan tâm đến Sancho. The Athletic xác nhận Sancho ưu tiên gia nhập đội bóng của Conte, qua đó đồng ý các điều khoản cá nhân. Chỉ cần Napoli chốt được mức giá với MU, thương vụ sẽ được thông qua.

