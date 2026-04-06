Dấu chấm hết cho hình ảnh vũ khí, tên lửa tại Iran

Chính phủ Mỹ yêu cầu các nhà cung cấp ảnh vệ tinh thương mại ngừng phát hành dữ liệu về khu vực xung đột tại Trung Đông, nhằm làm giảm nguy cơ lộ thông tin tình báo.

Planet Labs phải hạn chế công khai hình ảnh vệ tinh tại khu vực Trung Đông. Ảnh: Planet Labs.

Planet Labs, công ty hình ảnh vệ tinh có trụ sở tại California, thông báo ngừng cung cấp hình ảnh về Iran và khu vực xung đột ở Trung Đông vô thời hạn sau khi nhận yêu cầu từ chính phủ Mỹ. Thông báo được gửi qua email đến khách hàng vào ngày 4/4.

Theo đó, Planet Labs sẽ giữ lại toàn bộ hình ảnh có từ ngày 9/3 trở về trước và duy trì chính sách này cho đến khi xung đột kết thúc. Đây là sự mở rộng của lệnh trì hoãn 14 ngày mà công ty đã áp đặt từ tháng trước với lý do ngăn đối phương sử dụng ảnh vệ tinh để tấn công Mỹ và đồng minh.

"Đây là hoàn cảnh đặc biệt và chúng tôi đang làm mọi việc có thể để cân bằng nhu cầu của các bên liên quan", Planet Labs cho biết trong email gửi khách hàng.

Thay vì phân phối tự do như trước, Planet Labs chuyển sang "phương thức phân phối hình ảnh được quản lý". Theo hệ thống mới, công ty chỉ phát hành ảnh theo từng trường hợp cụ thể cho yêu cầu được đánh giá khẩn cấp, mang tính sống còn hoặc vì lợi ích công cộng.

Cuộc chiến bùng phát ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Sau đó, Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel và một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Ả Rập Saudi, Kuwait và Bahrain. Trong bối cảnh đó, lo ngại về việc Iran và lực lượng thù địch khai thác hình ảnh vệ tinh thương mại để xác định mục tiêu tấn công hay theo dõi động thái quân sự Mỹ ngày càng tăng cao.

Không chỉ Planet Labs bị ảnh hưởng. Vantor, trước đây là Maxar Technologies, cho biết họ chưa nhận được yêu cầu trực tiếp từ chính phủ Mỹ, nhưng đang chủ động áp dụng biện pháp kiểm soát truy cập cho một số khu vực Trung Đông.

Quyết định kiểm soát nghiêm ngặt ảnh vệ tinh có tác động rõ ràng vượt ra ngoài phạm vi quân sự. Hình ảnh vệ tinh thương mại từ lâu là nguồn tư liệu quan trọng để các nhà báo và học giả độc lập theo dõi hoạt động tại những khu vực khó tiếp cận, bao gồm cả thiệt hại dân sự trong cuộc xung đột. Việc phong tỏa vô thời hạn đồng nghĩa với việc kiểm chứng độc lập sự kiện trên thực địa sẽ trở nên khó khăn trong thời gian tới.