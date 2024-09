Dấu ấn giáo sư McGonagall trong 'Harry Potter'

Năm 2011, khi Harry Potter and the Deathly Hallows 2 ra mắt, khép lại thương hiệu bạc tỷ của Warner Bros., cũng là thời điểm khán giả phải nói lời tạm biệt hàng loạt nhân vật được mến mộ, trong đó có McGonagall của Maggie Smith. Trong buổi “tựu trường” tại Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (2022) - chương trình đặc biệt kỷ niệm 20 năm ra mắt phần phim đầu tiên, vị chủ nhiệm đáng kính nhà Gryffindor để lại nhiều tiếc nuối khi không có mặt, dẫu trước đó từng xuất hiện trong cả 8 phần phim điện ảnh.