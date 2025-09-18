Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bản đồ cách mạng thế giới

Ấn phẩm Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình mới ra mắt là kết quả nhiều năm sưu tầm, biên soạn. Sách có gần 700 ảnh, tranh, bản đồ nhằm khắc họa hành trình từ thời thơ ấu tới sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có một số ảnh tái hiện hoạt động quốc tế của Bác.

Chân dung Nguyễn Ái Quốc vào năm 1924 (ảnh trái) và 1930. Giai đoạn này, Bác tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế và thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Người chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mốc son mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Tòa Thị chính Paris, ngày 4/7/1946. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Bác trên cương vị nguyên thủ quốc gia, theo lời mời của Chính phủ Pháp. Trong bối cảnh đất nước còn bộn bề khó khăn, Người đến Pháp để tìm kiếm giải pháp hòa bình, ngăn chặn chiến tranh.

Bác Hồ ở Trung Nam Hải (Bắc Kinh, Trung Quốc) vào năm 1952. Khi đó, Người đang trên đường bí mật đi dự Đại hội XIX Đảng Cộng sản Liên Xô và ghé thăm Bắc Kinh. Đây là giai đoạn mối quan hệ Việt-Trung bước vào thời kỳ hợp tác chặt chẽ.

Tháng 6/1955, Hồ Chủ tịch thăm chính thức Trung Quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước. "Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng đặt mọi quan hệ thân thiện hợp tác với bất cứ một nước nào trên nguyên tắc: tôn trọng sự hoàn chỉnh về chủ quyền và lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau không can thiệp nội trị của nhau, bình đẳng cùng có lợi và chung sống hòa bình", Người phát biểu khi đến sân bay Bắc Kinh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ đón Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang thăm hữu nghị Liên Xô ngày 10/7/1955. Giai đoạn 1955-1957, Bác đã tiến hành nhiều chuyến công du nhằm tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và vun đắp tình hữu nghị với các nước.

Ngoài những chuyến công du, Bác cũng có những dịp đón tiếp trọng thể lãnh đạo các nước đến thăm Việt Nam. Ảnh ghi lại khoảnh khắc Người tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô Kliment Voroshilov sang thăm Việt Nam, tháng 5/1957.

Bác Hồ đón nhà vua Lào Sisavang Vatthana sang thăm Việt Nam, ngày 10/3/1963. Người luôn thể hiện phong thái của một nhà ngoại giao đầy bản lĩnh, bằng tình cảm chân thành và cử chỉ nồng hậu, nhờ đó đạt được những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao, tiếp sức cho những chiến thắng trên mặt trận quân sự và chính trị.

Từ bến cảng Nhà Rồng năm 1911 đến Phủ Chủ tịch năm 1968, 10 bức ảnh trong ấn phẩm “Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình” tái hiện chân dung vị cha già của dân tộc Việt Nam.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.